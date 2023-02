Chaque soir, Numerama vous recommande un film ou une série à voir en streaming, sur les plateformes de SVOD. En ce mardi 28 février 2023, nous vous conseillons de regarder le film politique Vice, qui ne sera bientôt plus disponible sur Canal+.

Vous cherchez un film politique, mais drôle, à voir sur les plateformes de SVOD ? Ne bougez pas, nous avons pile ce qu’il vous faut. En ce mardi 28 février 2023, il n’y a qu’une chose à faire : plonger dans les arcanes peu reluisantes du pouvoir américain avec l’excellent Vice, réalisé par Adam McKay (Don’t Look Up). Faites vite : le long-métrage quittera le catalogue de Canal+ le mercredi 1er mars 2023, à 23h58 précisément.

Le film Vice sur Canal+, une satire politique coup de poing

Vous avez adoré Don’t Look Up, sur Netflix, autour de la crise écologique ? Alors vous allez adorer Vice, réalisé par le même cinéaste, Adam McKay (The Big Short, Winning Time, Succession). Les deux films partagent ainsi un fond politique intelligent, mêlé à un ton ironique complètement décalé.

Dans Vice, vous rencontrerez Dick Cheney, fin connaisseur de la politique américaine, devenu vice-président de George W. Bush en 2001. Ce biopic suit son parcours, pour gravir petit à petit les marches du pouvoir, en ne reculant devant rien pour imposer sa vision du monde.

Amy Adams (Premier Contact) et Christian Bale (The Dark Knight) dans Vice // Source : Matt Kennedy / Annapurna Pictures

Aussi terrifiant qu’hilarant, Vice donne à voir les arcanes les plus machiavéliques de la politique américaine, à travers les yeux d’un homme sans pitié. Christian Bale (The Dark Knight, The Pale Blue Eye) est véritablement méconnaissable dans le rôle de Dick Cheney, métamorphosant ainsi son physique et sa façon de parler. Steve Carrell (The Office, The Patient) et Amy Adams (Premier Contact, Sharp Objects) complètent le casting vraiment délirant de Vice.

Comme à son habitude, le réalisateur Adam McKay utilise tous les artifices cinématographiques à sa disposition pour nous faire réagir, nous, les spectateurs : la narration brise ainsi régulièrement le quatrième mur, ne laissant aucun temps mort pour digérer les atrocités et autres manipulations que Dick Cheney met en place. Vice est ainsi tout simplement le meilleur film d’Adam McKay (oui, supérieur à Don’t Look Up). Le biopic concentre tout son savoir-faire de conteur ironique d’histoires, avec une maîtrise et une originalité rarement égalée. Vraiment, ne ratez pas l’occasion de (re)découvrir ce film édifiant en ce mardi 28 février 2023, disponible uniquement jusqu’au mercredi 1er mars 2023 sur Canal+.

