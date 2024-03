Légende de la communauté Elden Ring qui a terrassé l’un des boss les plus corsés des milliers de fois, Let Me Solo Her va profiter de l’arrivée du DLC pour prendre une retraite bien méritée.

Parce qu’il est un jeu qui se nourrit d’exploits, Elden Ring possède une communauté remplie de braves aux performances étourdissantes. On pense à la streameuse capable de finir deux parties à la fois, et au speedrunner français qui a terminé le jeu en moins de 56 minutes. On n’oubliera pas non plus Let Me Solo Her, qui a passé ces derniers mois à aider les joueuses et les joueurs en souffrance face à Malenia, l’une des adversaires les plus redoutables.

Mais l’heure de la retraite a bientôt sonné pour cette légende au look atypique (un immense pot sur la tête et rien d’autre qu’un slip en guise de tenue). Comme il l’a confié à IGN à l’occasion d’un article publié le 26 février, l’arrivée de l’extension d’Elden Ring, Shadow of the Erdtree, va le pousser à arrêter ses combats infinis face à Malenia. Il indique l’avoir terrassée entre 6 000 et 7 000 fois, ce qui donne un exploit invraisemblable. Il admet quand même avoir « eu [sa] dose de combats contre Malenia. »

Malenia dans Elden Ring. // Source : Capture YouTube

Let Me Solo Her va raccrocher pour se concentrer sur le DLC d’Elden Ring

On comprend que Let Me Solo Her a envie de quitter son costume de héros pour celui de fan, puisqu’il est d’abord un féru des jeux de FromSoftware. Il sait aussi que les extensions développées par le studio japonais offrent toujours de grands moments. « Historiquement, les DLC des soulslike proposent les meilleures parties du jeu et je suis certain que le directeur d’Elden Ring va encore nous offrir un chef-d’œuvre », dit-il.

Let Me Solo Her sera-t-il tenté par reprendre sa principale passion avec l’un des boss de Shadow of the Erdtree ? Rien n’est moins sûr, même si l’étrange personnage aux yeux de serpent, dont le nom est Messmer, pourrait remplacer Malenia. « Tout le monde sait que FromSoftware réserve ses boss les plus durs pour les DLC. J’accueille ce défi avec plaisir et j’espère qu’il en sera de même pour les fans du genre. Je ne sais pas encore si je vais me concentrer sur un boss. J’ai besoin de voir quelle menace il représente. »

La prochaine cible de Let Me Solo Her ? // Source : Bandai Namco

Suivi par plus de 85 000 personnes sur Twitter et comptabilisant plus de 360 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, Let Me Solo Her s’est fait une belle petite réputation grâce à ses performances dans Elden Ring. Il a même reçu une distinction de la part de Bandai Namco : une épée qui fait office de trophée, assortie d’un message de félicitations.

