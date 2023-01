La talentueuse streameuse MissMikkaa a réalisé l’impensable : terminer deux parties d’Elden Ring simultanément.

La streameuse MissMikkaa se lançait un « défi infernal », qu’elle a nommé « Ultimate Challenge Run », le 10 décembre 2022. Il consistait à terminer deux parties d’Elden Ring en même temps. Comment ? En jouant avec ses pieds sur PC (grâce à un tapis de danse) et avec ses mains sur PS5 (grâce à une manette classique). Le 8 janvier 2023, soit moins d’un mois plus tard, elle est fière d’annoncer sur Twitter qu’il a été relevé.

« J’en ai fini avec mon épreuve consistant à terminer deux parties avec le tapis de danse et la manette en même temps, après avoir battu la Bête d’Elden. C’était tellement amusant et je veux imaginer d’autres défis créatifs dans le futur ! », se réjouit-elle. Visiblement, MissMikkaa n’est pas rassasiée et donne rendez-vous pour d’autres défis infernaux, elle qui s’était déjà fait un nom en terminant une première fois Elden Ring avec un tapis de danse.

Elle termine deux parties d’Elden Ring en même temps. // Source : Twitch MissMikkaa

Ce défi infernal sur Elden Ring est une leçon de courage

« Je n’arrive même pas à battre le dernier boss de Sekiro: Shadows Die Twice. Immense respect ! », témoigne Pepchouk au moment de féliciter la streameuse, qui a gagné plus de 30 000 abonnés sur Twitch en moins de quatre semaines. C’est d’ailleurs ce que l’on peut retenir de ce « défi infernal ». Il paraissait impossible et, pourtant, MissMikkaa y est parvenue. C’est une leçon de courage et d’abnégation pour celles et ceux qui n’auraient pas encore terminé Elden Ring. En se donnant les moyens de réussir et en ne lâchant jamais l’affaire, tout est possible.

« Au début, je n’étais pas sûre que ce défi était possible », indiquait d’ailleurs MissMikkaa après avoir battu Malenia — certainement le plus gros obstacle d’Elden Ring. Il a fallu trois jours et 199 tentatives pour terrasser deux fois en même temps ce boss hyper rapide et capable de se régénérer. Vous pouvez admirer son exploit grâce à cette vidéo publiée sur YouTube.

En description, MissMikkaa précise qu’elle a utilisé un build saignement, avec une arme capable de faire de lourds dégâts après avoir asséné plusieurs coups et la Cendre de Guerre baptisée Seppuku. Ce pouvoir, inspiré du rituel de suicide des samouraïs, fait perdre un peu de vie, mais augmente la puissance d’attaque et renforce l’effet de saignement pendant une durée limitée. Il est considéré comme l’un des plus puissants du jeu. Cela pourrait vous inspirer.