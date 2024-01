Palworld n’est même pas sorti depuis une semaine que les images d’un mod Pokémon circulent déjà. Attention, elles risquent de détruire votre enfance.

Ondine avec un fusil : voilà une image qui risque de vous hanter, voire carrément de détruire votre enfance. Elle est tirée d’un mod pour Palworld, le « Pokémon avec des armes » qui devient alors un vrai… Pokémon. Il est assez improbable de voir un tel projet naître alors que le jeu, qui connait un succès immense, n’a même pas une semaine de commercialisation.

Le mod a été dévoilé le 22 janvier 2024 sur Twitter, par le créateur de contenu Toasted. Sur le réseau social, sa publication atteint pratiquement 10 millions de vues en moins de 24 heures. Elle nous montre des séquences de Palworld dans lesquelles les modèles 3D des personnages et des créatures sont remplacés par des éléments tirés de l’univers Pokémon. L’héroïne ou le héros devient alors Sacha, qui pourra croiser ses amis Pierre et Ondine. Ou des Pikachu en train de taper sur de la pierre. Ouin.

Mod Pokémon pour Palworld.

Ce mod Pokémon pour Palworld ne risque pas de faire long feu

Il est difficile de ne pas voir ce mod comme un moyen d’alimenter les comparaisons incessantes entre Pokémon et Palworld, plutôt qu’un vrai projet qui sera jouable. D’une part, parce que le titre de Pocketpair n’est pas compatible avec de telles modifications (c’est prévu dans une future mise à jour). Ensuite, parce que le mod risque vite d’être ciblé par les avocats de Nintendo et Pokémon Company. Ce que rappelle très bien l’avocat Richard Hoeg : « Curieusement, même si ce mod transgresse sans doute la loi, je pense qu’il montre à quel point les différences avec les Pals sont notables. »

Palworld Pokémon dans Palworld

Il ajoute : « Si j’étais Nintendo/Pokémon, je ne saisirais pas la justice contre le jeu en lui-même. » Il fait partie de celles et ceux qui pensent que Palworld ne sera pas inquiété légalement, malgré de vives accusations de plagiat et en dépit de supposées preuves de vol d’assets graphiques (ce qui serait déjà beaucoup plus grave et répréhensible).

Mod Pokémon pour Palworld.

Le mod Pokémon pour Palworld ne verra peut-être jamais le jour. Mais, il a au moins le mérite de montrer à quoi pourraient ressembler les jeux de la licence culte avec des graphismes décents. « C’est ce type de jeu que tous les fans de Pokémon attendent depuis la N64 », indique par exemple l’internaute KhraM. Techist abonde : « Même le mod est plus beau que tous les jeux Pokémon. C’est ça que je veux ! » Il convient quand même de rappeler que Palworld n’a pas grand-chose à voir avec Pokémon sur la partie gameplay. Ici, la capture de monstres n’est qu’un prétexte pour approfondir des mécaniques de survie.

