Une nouvelle vidéo du jeu vidéo Palworld en montre davantage sur les mécaniques qui permettront de capturer des créatures. La méthode s’annonce bien plus musclée et cruelle que dans Pokémon.

« Certains hommes veulent juste voir le monde brûler » : cette citation, entendue dans le film The Dark Knight et prononcée par ce bon vieux Alfred, conviendrait parfaitement aux gens qui ont imaginé Palworld. Ce jeu vidéo, découvert en 2021, associe des phases de tir à la Fortnite à un gameplay ouvertement inspiré de Pokémon. À un détail près : le ton sera résolument cruel et, outre l’argument de collection, on pourra exploiter les créatures. Dans une vidéo publiée le 26 mai, on découvre les mécaniques qui permettront de les attraper. On espère que vous avez le cœur bien accroché.

Le tutoriel, qui dure 1m30, est narré par une voix d’une froideur déconcertante. Comme si l’instructeur était totalement déconnecté de la réalité. Pourtant, la réalité est effrayante : on y voit des monstres au design proche des Pokémon (lire : mignons) se faire copieusement malmener avant d’être enfermés dans une sphère (lire : une Poké Ball). Les images sont d’une réelle violence, et surtout, on se demande bien comment des développeurs peuvent aller aussi loin dans la maltraitance, certes virtuelle.

C’est comme capturer des Pokémon, mais avec un bazooka

Le monde de Palworld sera donc peuplé de Pals, des créatures sauvages de tailles, de formes et de personnalités variables. Dans les jeux vidéo Pokémon, c’est au terme d’un combat entre deux Pokémon qu’on peut en capturer un. Dans Palworld, il va falloir affaiblir les monstres soi-même. Et, a priori, tous les coups seront permis, conséquence d’un arsenal qui va des poings au fusil mitrailleur, en passant par la batte de baseball ou encore le pistolet.

Il y aura même un bazooka s’il y a besoin de faire le ménage. Pocketpair, le développeur du jeu, n’hésite pas à nous montrer une séquence où on continue de viser un Pal en train d’être enfermé dans une sphère, au cas où il en ressortirait. Quand tu es un Pal, tu es capturé ou oblitéré. Il n’y a vraiment aucune limite à la cruauté dans Palworld et deux théories s’opposent : soit le jeu est juste une immense satire jusqu’au-boutiste de Pokémon (saga qui est régulièrement ciblée par la PETA), soit c’est une expérience extrême pleinement assumée (quitte à choquer pour faire parler). Dans tous les cas, il ne faut pas avoir du tout d’empathie pour apprécier la proposition.

Sauvez cette poule en souffrance, je vous en supplie // Source : Capture YouTube

D’autres tutoriels du genre seront partagés par Pockepair dans les semaines qui viennent. On n’est pas sûr d’avoir hâte de les visionner, surtout s’ils révèlent comment exploiter efficacement les Pals (qui ont déjà bien assez souffert lors de la capture) afin de s’enrichir et de devenir plus puissant. Les premières bandes-annonces de Palworld, attendu pour 2023, avaient montré des créatures en larmes en train d’assembler des armes dans une usine. Un cauchemar.

