Après un long week-end loin de tout, vous vous êtes peut-être réveillé en découvrant Palworld : le jeu est en train de tout arracher sur son passage, avec des ventes élevées, des records de fréquentation et une plateforme Twitch qui se met aux couleurs de ce qu’on aime appeler « Pokémon avec des armes ». Les chiffres sont inouïs et ce jeu de survie développé par Pocketpair est devenu un phénomène en quelques jours.

Le succès de Palworld est surtout documenté sur Steam, la plateforme de Valve. Mais il n’est pas uniquement disponible sur PC. Comment jouer à Palworld, qui n’est pour l’heure qu’en accès anticipé (il sera régulièrement mis à jour jusqu’à une version finale) ? On vous explique tout.

Palworld // Source : Capture d’écran

Où est disponible Palworld ?

J’ai un PC

S’il fait énormément penser à Pokémon, Palworld n’est pas un jeu Nintendo. Il a créé le buzz sur PC, notamment grâce à un trafic important sur Steam. Sur la plateforme de Valve, on peut l’acheter pour 29,99 € (26,09 € jusqu’au 25 janvier).

Mais on peut aussi jouer à la version PC de Palworld grâce au Xbox Game Pass, l’abonnement de Microsoft. Il y a même le streaming pour celles et ceux dont la configuration ne serait pas assez puissante. Attention, cette fonctionnalité nécessite la formule Ultimate (la plus chère, à 14,99 € par mois).

Le Xbox Game Pass est disponible en trois formules :

Xbox Game Pass PC à 9,99 € ;

Xbox Game Pass Console à 10,99 € ;

Xbox Game Pass Ultimate à 14,99 €.

Les configurations PC de Palworld :

Minimal Recommandée OS Windows 10/11 Windows 10/11 CPU i5-3570K 3.4 GHz i9-9900K 3.6 GHz GPU GeForce GTX 1050 GeForce RTX 2070 Mémoire vive 16 Go 32 Go SSD 40 Go 40 Go

J’ai une console Xbox

Palworld est également disponible sur Xbox. Comme sur PC, vous avez le choix :

Un achat classique, à 29,99 € sur le marché Xbox ;

La version Xbox Game Pass, accessible au téléchargement et en streaming (selon votre formule).

J’ai une console PlayStation

Palworld n’est pas disponible sur PlayStation 5. Dans une FAQ publiée en marge du lancement, Pocketpair a annoncé : « Ce n’est pas prévu pour le moment, mais nous allons le considérer pendant le développement. »

J’ai une console Nintendo

Même son de cloche que pour PlayStation, à ceci près qu’une version Switch n’est même pas mentionnée.

J’ai une tablette ou un smartphone

Palworld n’est pas disponible sur l’App Store ou le Google Play Store. En revanche, les propriétaires d’une tablette ou d’un smartphone Android/iOS peuvent y jouer en streaming via le Xbox Game Pass Ultimate. Notons que c’est une alternative pour les férus de PlayStation ou de Nintendo.

