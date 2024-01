Elon Musk, qu’on imagine très occupé avec toutes les grandes entreprises qu’il dirige, a battu un record dans Diablo IV. En compagnie de trois autres joueurs, il a terminé l’un des défis les plus corsés du jeu en moins de 3 minutes 30.

Peut-on être milliardaire, diriger plusieurs grandes entreprises, détruire Twitter, dire n’importe quoi et battre des records dans un jeu vidéo ? Tout porte à croire que non. Mais impossible n’est pas Elon Musk. Dans un tweet publié le 14 janvier, il annonce avoir terminé l’un des plus gros défis de Diablo IV en moins de 3 minutes et 30 secondes — personne n’aurait fait mieux à date.

« J’ai battu un record dans l’abattoir de Zir de Diablo IV hier soir, avec une excellente équipe. Mon personnage s’appelle DieHarder », indique Elon Musk. Il n’était pas seul pour réaliser cette performance qui souligne ses talents dans le gaming. Elle est immortalisée dans une vidéo publiée sur YouTube, où on peut le voir occire des monstres très puissants en compagnie de trois autres personnes. Bien évidemment, tous les participants ont atteint le niveau maximal du jeu (100).

Elon Musk sait jouer à Diablo IV

Introduit dans la deuxième saison de Diablo IV (celle du sang) au début du mois de décembre, l’abattoir de Zir n’est pas une épreuve de tout repos. Dans son communiqué de présentation datant de fin novembre, Blizzard Entertainment expliquait : « L’abattoir sera le défi le plus ardu proposé par la saison du sang. Dans ce dernier donjon, vous affronterez les légions de Zir le plus rapidement possible sous une pluie de viscères. Vous n’aurez que 10 minutes pour vaincre suffisamment d’adversaires. »

L’abattoir de Zir comporte 25 paliers de difficulté et, bien sûr, Elon Musk et ses coéquipiers se sont illustrés dans le tout dernier. Ils avaient 10 minutes pour le terminer. Leur massacre n’aura duré que très exactement 3 minutes et 28 secondes. « La difficulté du premier niveau de l’abattoir de Zir rappelle celle d’un donjon du Cauchemar de niveau 100. Vous devrez faire preuve d’endurance et d’intelligence pour que les entrailles éparpillées des vampires marquent votre passage », souligne Blizzard Entertainment. Pour triompher, Elon Musk, qui joue un druide spécialisé poison, n’avait pas le droit à l’erreur.

Elon Musk lors de la conférence DealBook dur New York Times. // Source : YouTube / NYT

Dans une interview accordée au créateur de contenu Wujido (plus de 190 000 abonnés) et publiée le 6 janvier, Elon Musk a révélé qu’il avait passé une bonne partie de ses vacances de Noël sur Diablo IV. Son temps de jeu le jour du Nouvel An ? 17 heures… Il est ce que l’on appelle un grinder, soit quelqu’un qui n’a pas peur d’enchaîner les heures pour gagner continuellement en puissance. D’aucuns diraient qu’il est accro aux jeux vidéo, plus particulièrement à Diablo IV, où les ultimes challenges réclament une optimisation parfaite. Il a l’air en tout cas bien plus doué dans le RPG de Blizzard que dans Elden Ring, où son build ne ressemblait à rien.

