Diablo IV est sorti en juin et a connu un départ retentissant — le meilleur lancement pour un jeu vidéo de Blizzard. Vous avez lâché l’affaire à cause de mauvaises décisions des développeurs, rectifiées depuis ? Voici une bonne raison de s’y remettre : une période durant laquelle toutes les récompenses sont doublées. Dans un communiqué publié le 16 novembre, Blizzard annonce effectivement le retour de la bénédiction de la Mère.

La multinationale promet un « butin sans pareil » pendant une période précise. En vérité, on ne recevra aucune pièce d’équipement en plus. Par contre, on va bénéficier d’un sacré boost de progression : + 35 % de points d’expérience et d’or. Cela aura lieu du 20 novembre (19h, heure de Paris) au 27 novembre (19h), dans tous les modes de jeu (royaume éternel et saisonnier).

Le calendrier n’est pas pris au hasard puisque nous serons en plein Thanksgiving aux États-Unis. D’ailleurs, le jeu est moins cher à l’occasion du Black Friday (41,99 € au lieu de 69,99 €).

La mère, en l'occurrence Lilith.

C’est le moment de passer des heures dans Diablo IV

Un gain de 35 % d’expérience est une aide très précieuse pour qui désire atteindre rapidement le niveau maximal (100). En plus, il se cumule avec les autres bonus disponibles dans le jeu, comme les élixirs. En une semaine, il y a moyen de faire progresser rapidement son personnage, sachant que Blizzard a changé la manière dont est distribuée l’expérience dans Diablo IV, pour que le processus soit moins fastidieux dans les derniers paliers.

La bénédiction de la Mère concerne aussi le passe de combat de la saison 2. Sur ce point, Blizzard précise : « terminer votre périple saisonnier afin de pouvoir affronter les défis qui vous attendent dans l’abattoir de Zir dès le 5 décembre ». Bref, le studio veut que les joueuses et les joueurs soient prêts pour le grand événement de décembre. Logique, l’abattoir de Zir concernera les personnages de niveau 100, avec des défis corsés à la rejouabilité importante.

Ce n’est pas la première fois que Blizzard lance la bénédiction de la Mère. En août, un tel bonus a déjà été proposé, mais, à l’époque, il n’était que de 25 %. En somme, il est fort probable qu’autres périodes de progression plus rapide soient organisées à l’avenir dans Diablo IV. Elles permettent de remotiver la communauté et d’assurer la longévité du jeu-service.

