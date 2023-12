Noël n’est plus très loin et les Lego attirent toujours autant, petits et grands. La marque décline ses briques dans de nombreux sets pour satisfaire toutes les passions. Numerama a sélectionné 9 beaux Lego à mettre sous le sapin. Du scooter Vespa, au groupe de Jazz, en passant par la Grande Pyramide de Gizeh, il y en a pour tous les goûts.

Les fans de Lego et les maçons vous le répéteront souvent, il n’y a pas d’âge pour s’amuser avec des briques. Pour autant, tous les sets Lego ne sont pas adaptés à tous les âges, ni au goût de tous. En proposant de nombreuses familles et thématiques, Lego s’est assuré de conquérir le cœur des adultes et des plus jeunes, avec des sets à exposer, d’autres pour simplement jouer, ou des sets plus ludiques.

Problème : les Lego représente généralement un investissement conséquent qu’il n’est pas rare de sacrifier, faute de budget. Les fêtes de fin d’année constituent donc une période de choix pour offrir ou se faire offrir le set rêvé. Voici une sélection des plus beaux sets de Lego qui feront de jolis cadeaux pour Noël.

Quels Lego offrir à Noël ?

Vous retrouvez ici quelques-uns des plus beaux sets Lego à offrir pour Noël. Les prix indiqués sont les prix officiels que vous trouverez sur le site de la boutique Lego. Certains revendeurs proposent parfois ces sets avec des réductions.

Le quartet de jazz au prix de 99,99 €

Lego Icons Bouquet de Fleurs au prix de 59,99 €

Lego Icons Bonsaï au prix de 49,99 €

Scooter Vespa 125 au prix de 99,99 €

Le Seigneur des Anneaux : Fondcombe au prix de 499,99 €

Harry Potter Le Château et Le Domaine de Poudlard au prix de 169,99 €

La Grande Pyramide de Gizeh au prix de 139,99 €

Le Château d’Himeji au prix de 159,99 €

Art Hokusai au prix de 99,99 €

Pour celles et ceux qui veulent une chouette déco

1. Lego Ideas Le quartet de jazz

Le quartet de jazz Lego Ideas est composé d’une pianiste, d’un contrebassiste, d’un trompettiste, d’un batteur et de leurs instruments respectifs. Les poses dynamiques et les instruments détaillés insufflent un joli souffle de vie tout en élégance à ce set. Ce Lego mesure plus de 20 cm de haut, 43 cm de large et 16 cm de profondeur.

La construction finale est un modèle à exposer, mais qui peut se construire en famille. Des instructions de montage séparées sont en effet incluses pour chaque musicien et son instrument, afin de créer chaque élément séparément. Il en va de même pour le set qui s’expose selon votre envie, en mettant en avant le batteur ou la pianiste, selon vos préférences.

Un set qui s’entend presque // Source : Lego

2. Lego Icons Bouquet de fleurs

Construire des Lego détend, encore plus lorsqu’il s’agit de confectionner un bouquet. Le bouquet de fleurs Lego mesure plus de 36 cm de haut et compte au total 759 pièces. Les tiges ajustables permettent d’adapter la composition au vase de votre choix, indispensable pour exposer correctement ce set. L’ikebana ou l’art de la composition florale, est d’autant plus amusant lorsqu’il se fait à l’aide de briques. Notez que ce bouquet ne fane pas, ce qui est un gros plus pour celles et ceux qui n’ont pas la main verte.

La plupart des fleurs ont des pétales repositionnables et vous pourrez concevoir différents arrangements, recombiner le bouquet, ou moduler la hauteur et la forme des fleurs. Pour coller à son sujet, ce set inclut plusieurs éléments en plastique d’origine végétale, fabriqués à partir de canne à sucre de cultures certifiées durables.

Le Bouquet de fleurs Lego ne sent certes pas, mais pas besoin de l’arroser // Source : Lego

3. Lego Icons Bonsaï

L’art du bonsaï est fascinant, mais il n’est pas simple de s’occuper de ces arbres miniatures. Le kit de construction Bonsaï en Lego est une excellente alternative pour et celles et ceux qui souhaitent avoir un bonsaï chez eux sans craindre de le voir dépérir. Ce set s’accompagne de deux types de feuilles : feuilles vertes ou fleurs de cerisier roses. Le feuillage se remplace facilement et vous pourrez créer une belle floraison rose pour fêter Hanami, qui célèbre la floraison des cerisiers au Japon.

Le bonsaï est doté d’un pot et d’un support qui imite l’aspect des lattes en bois, idéal pour l’exposition. Le set mesure plus de 18 cm de haut, 21 cm de long et 20 cm de large et se compose de 878 pièces.

Un arbre en brique

le faire et l’exposer

878 pièces de sérénité // Source : Lego (Haïku : Anonyme)

4. Lego Icons Le scooter Vespa 125

Moins cher qu’un scooter électrique 125, ce Lego Vespa 125 est un modèle inspiré de la Vespa Piaggio des années 1960. Ce set, créé à l’occasion du 75ᵉ anniversaire de la Vespa, s’est fait avec l’étroite collaboration du fabricant italien. Il reproduit fidèlement l’original, avec une roue avant montée sur le côté, deux sièges, un capot amovible avec un moteur en briques dessous, et une béquille. Vous retrouverez aussi le logo Vespa, la plaque italienne années 1960, la roue de secours, un casque et un panier avec des fleurs à l’arrière. La direction est fonctionnelle, pour exposer de plusieurs manières possibles ce Lego.

Il mesure plus de 22 cm de haut, 35 cm de long et 12 cm de large, et comprend 1 107 pièces.

L’adorable casque Vespa est inclus // Source : Lego

Les Lego pour les fans de pieds poilus et de sorciers à lunettes

5. Lego Icons Le Seigneur des Anneaux : Fondcombe

Fondcombe, ses montagnes, ses cascades, sa brume et ses elfes. Le set Lego Le Seigneur des Anneaux Fondcombe vous replonge dans la fameuse vallée de la Terre du Milieu où commence la célèbre quête de la communauté de l’anneau. Avec ses 6 167 pièces, ses 39 cm de haut, 72 cm de large et 50 cm de profondeur, ce Lego regorge de détails que les fans de la saga devraient adorer.

Pour aller plus loin Ce sublime Lego Le Seigneur des anneaux va vous occuper jusqu’à la saison 2 des Anneaux de pouvoir

Ce set de construction orné de feuillages se sépare en trois sections : la tour, le cercle du conseil et la gloriette, comprenant la rivière et le pont. Il inclut une forge elfique, le bureau d’Elrond, les fragments de Narsil ainsi que des tableaux et des statues. S’ajoute à ça, 15 minifigurines représentant les personnages présents dans la scène culte du Conseil d’Elrond.

Le set n’inclut heureusement pas Scary Bilbo // Source : Maxime Claudel pour Numerama

6. Lego Harry Potter : Le château et le domaine de Poudlard

Ce Lego de Poudlard est le plus fidèle possible au Poudlard des romans Harry Potter. Il comprend la tour principale, la tour d’astronomie, la grande salle, le hangar à bateaux, les cours, les serres, les chemins et les ponts, le Lac noir ainsi que le paysage escarpé autour de Poudlard. Conçu pour être exposé, ce set regorge de détails et de secrets que les fans de la saga s’amuseront à débusquer. Il s’accompagne du modèle en briques du vaisseau de Durmstrang, du carrosse de Beauxbâtons, de la Ford Anglia dans les branches du saule cogneur, et de la minifigurine de l’architecte de Poudlard.

Le château et le domaine de Poudlard est constitué de 2 660 pièces et mesure plus de 21 cm de haut, 35 cm de large et 25 cm de profondeur.

Le château de Poudlard est fidèlement représenté // Source : Lego

Les monuments en Lego pour les amateurs d’art et d’architecture

7. Lego Architecture La grande pyramide de Gizeh

Ce set vous permet de participer à la construction de la grande pyramide de Gizeh, du moins son modèle en coupe. À l’avant, la pyramide est joliment représentée, avec les bords du Nil, deux petites pyramides, deux temples, des statues du Sphinx, un obélisque et un bateau. À l’arrière, ce Lego révèle les principaux tunnels et chambres de la grande pyramide, ainsi que le système utilisé, selon l’une des théories, pour déplacer les pierres lors de sa construction.

Ce modèle fait partie de la gamme Lego Architecture et sert principalement à être exposé. Il mesure plus de 20 cm de haut, 35 cm de large et 32 cm de profondeur, et se compose de 1 476 pièces.

La grande pyramide de Gizeh est un modèle ludique // Source : Lego

8. Lego Architecture Le château d’Himeji

Toujours dans la gamme Architecture, ce Lego est une représentation détaillée du célèbre château d’Himeji, l’un des monuments les plus connus et appréciés du Japon. Ce set comprend les tourelles du château, sa grande muraille et ses remparts, le parc du château et ses trois cerisiers, ainsi qu’une version simplifiée de l’intérieur.

Ce modèle mesure plus de 19 cm de haut, 32 cm de large et 27 cm de profondeur et est constitué de 2 125 pièces.

Le château d’Himeji est l’un des rares châteaux à avoir été épargné par Godzilla // Source : Lezgo

9. Lego art La grande vague d’Hokusai

La Grande Vague d’Hokusaï est l’œuvre la plus connue de son auteur, et sans doute l’une des œuvres d’art japonaises les plus connues. Ce set de 1 810 pièces inclut au total six plaques, deux crochets, un séparateur de briques et une tuile décorative ornée de la signature d’Hokusai. Une fois fini, le tableau mesure plus de 39 cm de haut et 52 cm de large.

Pour s’immerger dans la fabrication de ce Lego, un QR code vous permet d’écouter de la musique appropriée pendant sa construction.

La Vague d’Hokusai // Source : Lego

Mais au fait, qui a inventé les lego ?

C’est en 1932 que sont créés les Lego, par un charpentier danois du nom de Ole Kirk Christiansen. Après une reconversion dans la fabrication de jouets, Christiansen a l’idée de petit jouet en bois, qu’il décide d’appeler leg godt pour « joue bien », alors loin des Lego actuels. Après l’incendie de son usine et la mauvaise qualité du bois, il troque ce matériau contre du plastique. Les premières briques Lego telles qu’on les connaît prennent alors forme, mais ne s’emboîtent pas encore très bien. Il faudra attendre plusieurs années avant de voir les Lego revêtir leur forme finale, peu de temps avant que Christiansen ne lègue son entreprise à son fils.

Pour aller plus loin avec Noël

