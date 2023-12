[Deal du jour] Ces dernières années, Lego a commercialisé quelques sets Mario, dont l’impressionnant Lego Bowser. Imposant aussi par son prix élevé, il est bien plus intéressant en promotion.

C’est quoi, la promotion sur le Lego Bowser ?

Le Lego Super Mario, « Le puissant Bowser », est normalement commercialisé 269,99 € sur le site officiel de Lego. Il est en ce moment proposé au prix de 209 € sur Amazon.

C’est quoi, ce Lego Bowser ?

Le roi des Koopas est mis à l’honneur dans ce set Lego de l’univers Mario. Même si tous les sets de la gamme ne se valent pas, ce Bowser géant est un excellent représentant du savoir-faire de la marque danoise, allié aux personnages emblématiques de Nintendo. Le puissant Bowser est conçu à la fois pour le jeu et pour l’exposition. Esthétiquement, le résultat est réussi. La silhouette de Bowser est parfaitement reconnaissable, tout comme ses proportions qui sont respectées. Les 2 800 pièces s’emboitent astucieusement pour souligner les contours tout en rondeur du personnage.

Une plateforme de combat en briques et deux tours accompagnent le roi des Koopas. Si vous possédez d’autres sets Mario, vous pourrez les combiner avec Bowser pour en faire un immense terrain de jeu. Le puissant Bowser inclut plusieurs fonctions, dont un lanceur de boules de feu et un bouton pour actionner la tête et le cou. Les bras et les doigts sont également mobiles, pour lui faire prendre les poses de votre choix. Les plus jeunes pourront ainsi recréer leurs scènes préférées de Super Mario Bros. Wonder ou du film Super Mario Bros.

Le Lego Bowser est plus complexe qu’il en a l’air. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Est-ce que ce Lego Bowser vaut le coup en promotion ?

Les fans du plombier moustachu vous diront oui, les fans de Lego vous diront oui, votre compte en banque hésitera sans doute. Mais, à moins de 210 €, le set est déjà bien plus intéressant. Le puissant Bowser est un Lego bien plus impressionnant qu’il n’y paraît, avec des dimensions de 32 cm de haut, 41 cm de large et 28 cm de profondeur. La construction est ludique, vous prendra facilement entre 5 h et 10 h et peut parfaitement se faire en famille, à condition de superviser les plus jeunes.

