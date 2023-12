À 15 heures le 5 décembre, Rockstar diffusera la première bande-annonce du nouveau Grand Theft Auto, dix ans après GTA V. Un événement majeur pour le monde du jeu vidéo, alors que ce futur titre s’annonce déjà comme un best-seller.

Après des années de rumeurs, de faux espoirs et de déceptions, le nouveau GTA arrive enfin.

Mardi 5 décembre à 15 heures en France, Rockstar publiera la première-bande-annonce de « GTA 6 » (le nom n’a toujours pas été confirmé). Il y a 12 ans, on se souvient tous du buzz monstrueux provoqué par les premières images de GTA V, qui lui a ensuite permis de devenir un des plus grands succès de l’histoire du jeu vidéo. À l’heure des réseaux sociaux et du tout connecté, les indicateurs sont au vert pour faire de la bande-annonce de GTA VI une des vidéos les plus vues de l’histoire du web dès sa publication.

Vous avez peur d’oublier la date fatidique ? De vous faire spoiler le contenu de la bande-annonce avant de l’avoir vue ? Une seule solution : faire une petite pause à 15h pour ne rien rater. Il est même possible de recevoir des alertes pour savoir quand la vidéo sera publiée.

YouTube ou Twitter (X) : activez la cloche

Le site de Rockstar

Pour voir la bande-annonce de GTA VI le 5 décembre, le site de Rockstar semble une destination évidente. Comme avec GTA V ou Red Dead Redemtion 2, il devrait être 100 % dédié au nouveau jeu mardi. Mais il est possible que les serveurs saturent assez vite si tout le monde a la même idée.

Sur la page d’accueil du site Rockstar la veille de l’annonce, il n’y a que ce teaser avec Vice City en arrière-plan. // Source : Capture Numerama

Les notifications YouTube

Si Rockstar reste fidèle à ses habitudes, il devrait mettre en ligne la bande-annonce de GTA VI sur YouTube. Le moyen le plus rapide pour voir le trailer est donc de s’abonner à Rockstar Games sur YouTube et de configurer les notifications avec la cloche. Dès qu’une vidéo sera mise en ligne, vous recevrez une notification sur votre smartphone. Même pas besoin d’aller sur le site de Rockstar.

Voici comment activer les notifications sur YouTube. // Source : Numerama

L’option Twitter

Autre possibilité : X, ou Twitter pour les anciens. Rockstar Games y a fait toutes ses dernières annonces. La logique est donc la même : abonnez-vous et activez l’option « Notifier », pour recevoir une notification à chaque nouveau tweet. Si Rockstar fait un thread mardi avec la bande-annonce en vidéo et des informations sur la date de sortie… Vous serez avertis sans avoir à ouvrir Twitter.

C’est sur Twitter que Rockstar a officialisé à deux reprises l’arrivée du prochain GTA. // Source : Numerama

GTA 6 va-t-il battre des records sur YouTube ?

Avec son nouveau GTA, Rockstar Games peut-il éclipser Avengers Endgame et ses 289 millions de vues en 24 heures ? Tout va dépendre de sa capacité à aller au-delà des fans, en devenant un phénomène culturel. Au vu de l’attente (de plus de 10 ans, rappelons-le), voir GTA 6 tout renverser n’aurait rien d’étonnant.

