Sony a décidé de mettre fin à l’intégration de Twitter/X sur PS5. Elle s’avérait pourtant pratique pour partager ses exploits sur le réseau social.

Quand Sony a lancé la PlayStation 4, le constructeur a mis en avant ses fonctionnalités sociales. À l’époque, Twitter, Facebook et YouTube ont encore bonne presse, et la firme nippone voit sa console comme un moyen de rassembler les gens autour d’une même passion, en partageant images et clips vidéo en un clic. Aujourd’hui, la donne a changé et, sur PS5, l’intégration de ces plateformes n’est plus. Il restait encore Twitter, mais la liaison disparaîtra à compter du 13 novembre 2023.

Comme le note Wario64 dans un tweet publié le 6 novembre, les propriétaires d’une PS5 ont reçu la notification suivante : « À partir du 13 novembre 2023, l’intégration de X (anciennement Twitter) ne fonctionnera plus sur les consoles PS4 et PS5. Cela inclut la possibilité de voir tous les contenus publiés sur X depuis sa PS4 ou sa PS5, ou l’opportunité de publier des contenus ou des activités de gameplay sur X directement depuis la PS4 ou la PS5. »

Plus de Twitter intégré dans la PS5 // Source : Capture PS5

Twitter déconnecté de la PS5

L’air de rien, la possibilité de publier une capture d’écran ou un clip vidéo sur Twitter simplement en appuyant sur un bouton était très pratique. Certains s’en servaient même pour récupérer facilement leurs exploits (alors qu’on peut désormais passer par l’application mobile). La disparition de la liaison entre Twitter et la PS5 ne facilitera pas le partage de gameplay, sachant que celle avec Facebook avait été rompue dès 2019 (soit avant la sortie de la PS5).

Nul ne sait pourquoi Sony a décidé d’en finir avec cette intégration, mais le fait que Twitter soit désormais entre les mains d’Elon Musk ne doit pas y être étranger. Depuis que le milliardaire s’en est emparé, le réseau social ne fait qu’empiler les bouleversements et les changements plus ou moins douloureux. Avant Sony, Microsoft avait pris la décision de retirer Twitter de ses consoles Xbox. En avril dernier, il annonçait : « Nous devons désactiver la possibilité de partager du gameplay sur Twitter directement depuis la console ou la Game Bar de Windows. » Pour le moment, on peut toujours le faire sur Switch, mais on n’imagine pas Nintendo ne pas imiter ses concurrents.

Bien sûr, on pourra toujours partager des captures d’écran et des clips sur son compte Twitter, mais la procédure sera plus fastidieuse. Il faudra d’abord récupérer ce qu’on veut montrer dans l’application PlayStation (disponible sur iOS et Android) puis publier manuellement depuis la galerie de son smartphone.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !