Plusieurs mois après sa sortie sur PS5, Xbox Series et PC, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sera enfin disponible sur Switch. Prévu pour le 14 novembre 2023, le jeu Harry Potter en monde ouvert débarque sur la console de Nintendo. Avec quelques concessions, mais toujours une envie de bien faire.

Sur J.K. Rowling JK Rowling n’est pas à l’origine et n’a pas été impliquée dans la conception du jeu Hogwarts Legace. Il est néanmoins important de rappeler la transphobie active de l’autrice, devenue une figure de la lutte anti-trans et qui lui apporte des financements. Nous rejetons ces propos et actes discriminants, qui mettent en danger la vie des personnes trans.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un jeu vidéo développé par Avalanche Software, sorti en février 2023 sur PC et sur les consoles de salon, en dehors de la Switch. Après un report de quelques mois, la version jouable sur la console de Nintendo arrive enfin, accompagnée de nombreuses concessions graphiques, indispensables pour faire tourner le triple A sur la console hybride.

Hogwarts Legacy est un titre d’une grande richesse visuelle, qui demande beaucoup à la console de Nintendo, pas spécialement taillée pour faire tourner de gros jeux. En dehors de graphismes revus à la baisse, le titre devrait tourner correctement, suffisamment du moins pour que l’expérience de jeu soit agréable, en mode portable comme en dock.

Où précommander la version Switch de Hogwarts Legacy au meilleur prix ?

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est prévu pour le 14 novembre 2023 sur Nintendo Switch, en version physique et en version dématérialisée. Le jeu du studio Avalanche Software est disponible en deux éditions : une édition Standard, qui comprend le jeu de base, et une édition Deluxe. Cette dernière s’accompagne du Pack Magie Noire, qui inclut une monture de Sombral, un ensemble de cosmétique, ainsi qu’une arène de combat.

Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch n’est pas aussi beau que sur les autres consoles // Source : Nintendo

Précommandez le jeu sur le site de Carrefour

C’est sur le site de Carrefour que le jeu est disponible au meilleur prix. Hogwarts legacy : l’Heritage de Poudlard est au prix de 39,95 €. Notez que seule l’édition Standard est proposée sur le site. Les retraits dans un magasin Carrefour ou dans un point de retrait partenaire sont gratuits.

Précommandez le jeu sur Amazon

Deux éditions sont disponibles sur Amazon, en version physique, avec livraison à domicile. L’édition Exclusive Amazon de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est proposée au prix de 49,99 €. Cette édition contient un chapeau d’astronome. L’édition Deluxe est, elle, au prix de 69,99 €.

C’est quoi, ce jeu Harry Potter ?

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard prend place dans l’univers de Harry Potter. Cet Action-RPG en monde ouvert vous propose d’incarner un élève de Poudlard et de participer activement à la vie dans l’école, en dehors du Quidditch. Les enseignements axés sur la magie ou la fabrication de potion, ainsi que la vie quotidienne à Poudlard, rythment le jeu. Vous êtes libre d’explorer le château de Poudlard, ainsi que la vaste carte qui sert de terrain de jeu, parsemée des lieux emblématiques de la saga.

L’histoire d’Hogwarts Legacy se déroule dans les années 1800 et met en scène des antagonistes adeptes de la magie noire. Le lore de la saga Harry Potter est intelligemment utilisé tout le long de l’aventure et est un émerveillement, si vous êtes fans. Les joueuses et les joueurs peu familiers de l’univers du sorcier trouveront quand même leur compte, dans un titre plaisant et bien rythmé.

Pour aller plus loin

👉 Retrouvez notre test de Hogwart Legacy sur PS5

👉 Nos conseils pour bien débuter à Poudlard

