Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est l’adaptation ultime. Jamais un jeu vidéo adapté de l’univers Harry Potter n’avait été aussi beau, complet, bien fini et authentique. Néanmoins, tous ces éloges ne feront peut-être pas oublier à certains l’impossibilité de jouer au jeu de Quidditch (alors que d’anciens titres Harry Potter permettaient de faire des matches). Cette absence est assumée dans la FAQ, publiée sur le site officiel.

Les compétitions de Quidditch constituent pourtant une activité importante dans la scolarité des élèves de Poudlard, au-delà d’entretenir la rivalité entre les quatre maisons emblématiques. Dans la FAQ, Warner Bros. ne précise pas pourquoi on ne peut pas jouer au Quidditch dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Il y a en revanche une explication narrative, fournie par le directeur de Poudlard lui-même.

Attention, la suite de cet article contient un petit spoiler sur l’intrigue de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard.

Rendez-vous dans un DLC pour jouer au Quidditch dans Hogwarts Legacy ?

L’explication narrative

Les développeurs ont trouvé une petite pirouette pour justifier l’absence de Quidditch dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Dans le jeu, on incarne une ou un élève qui entre directement en cinquième année. Avant la cérémonie de la répartition, le directeur Phineas Nigellus Black indique à l’audience qu’il n’y aura pas de matches de Quidditch cette année, en raison d’un « accident malheureux survenu lors de la précédente finale ». C’est une manière astucieuse d’évoquer le sujet, alors que Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard aurait pu l’omettre totalement.

À noter que, pendant vos balades dans les environnements du jeu, vous tomberez sur plusieurs éléments directement liés au Quidditch — dont le stade est entièrement modélisé, près de Poudlard. Ainsi, vous pourrez porter des tenues et des accessoires aux couleurs du sport. Le Quidditch existe donc dans le lore de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, mais la pratique est interdite.

Le Quidditch dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard // Source : Capture PS5

La théorie technique

Sur JK Rowling

Tout porte à croire que l’absence de Quidditch est surtout liée à une contrainte technique. Cette discipline constituerait un jeu à part entière, en termes de gameplay, dans une structure déjà très ambitieuse à la base. C’est d’ailleurs ce que suggèrent ces indiscrétions publiées en janvier 2023, a priori tirées d’un sujet Discord. « À l’origine, il était prévu d’inclure le Quidditch et les quatre postes. Mais cela a été abandonné après un an. Les compromis sont toujours nécessaires », peut-on lire. Sur le papier, développer une bonne adaptation de Quidditch, avec la même qualité que le reste du jeu, demanderait des ressources importantes (une sorte de jeu dans le jeu).

Numerama a posé la question à Warner Bros. ; nous sommes dans l’attente d’une réponse.

La piste du DLC

Le Quidditch sera-t-il intégré plus tard à Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, sous la forme d’une grosse extension ? C’est une solution possible pour Warner Bros., doublée d’un moyen d’assurer un avenir au projet à plus long terme. C’est d’autant plus vrai que les bases sont là. Outre le stade déjà modélisé, il est intéressant de noter qu’on peut déjà se déplacer en balai avec un gameplay très convaincant. « Le vol sur un balai est un moyen de déplacement dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard et il y a aussi des courses de balai. Les joueurs peuvent assister à des cours de vol pour maîtriser leurs compétences de vol sur un balai », indique la FAQ. L’espoir est permis.

