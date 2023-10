Les précommandes de la version Switch de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard ont été lancées. L’occasion de découvrir les premières images d’un portage attendu sur le plan technique.

Sorti en début d’année, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard fut l’un des premiers temps forts de 2023. Il a un peu disparu de l’espace médiatique aujourd’hui, car on est en train de vivre des mois historiques en termes de nouvelles sorties. Mais la sorcellerie reprendra bientôt de plus bel avec l’arrivée de la version Nintendo Switch, qui sera disponible le 14 novembre après avoir essuyé un retard. Les précommandes sont ouvertes et le site de Nintendo a été mis à jour avec des images du portage.

Cela nous permet donc de se faire une première idée du rendu de la déclinaison Switch de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. La console hybride de Nintendo est tristement célèbre pour son manque de puissance et on se demande comment un jeu aussi ambitieux que Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard peut offrir une expérience décente. Les captures d’écran ont l’air plutôt honorables, même si on observe déjà un gros sacrifice sur la qualité des textures et la finesse de certains détails.

On a hâte de voir la version Switch de Hogwarts Legacy en mouvement

La richesse visuelle fait partie des qualités de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Sur les plateformes les plus puissantes (PS5, Xbox Series X et PC), cette adaptation de l’univers Harry Potter en met plein les yeux. Sur Nintendo Switch, il faudra se faire à l’idée que les développeurs ont dû faire des compromis pour tout faire rentrer. La capture ci-dessous le prouve : l’arrière-plan manque de définition, le contour des objets est hachuré et, au global, c’est beaucoup plus grossier.

Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch // Source : Nintendo

Sur l’image ci-dessous, portez votre regard sur la végétation : l’herbe ressemble à un amas de pixel tandis que les fleurs se noient dans leur tige. On remarquera quand même que la profondeur de champ reste appréciable.

Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch // Source : Nintendo

Et quand on regarde le dragon sur la capture suivante, on se rend compte à quel point il faudra fermer les yeux sur les arguments visuels — même si la pénombre atténue cette impression.

Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch // Source : Nintendo

On vous met une petite comparaison avec la version Xbox Series X d’une scène à peu près équivalente. C’est le jour et la nuit :

Nintendo Switch Xbox Series X

Bien évidemment, qu’importe la qualité visuelle pourvu que Hogwart Legacy : L’Héritage de Poudlard tourne correctement. C’est-à-dire sans bug, sans ralentissement et sans plantage. Sur ce point, il y a une jurisprudence qui peut faire naître des craintes : il y a quelques semaines, Warner Bros. a lancé Mortal Kombat 1 sur Switch et c’était une catastrophe (un premier patch a rectifié certains problèmes). On espère que Hogwart Legacy : L’Héritage de Poudlard sera mieux loti.

