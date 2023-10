Warner Bros. avait promis de multiples correctifs pour la version Nintendo Switch de Mortal Kombat 1, sorti dans un état calamiteux. La première grosse mise à jour est disponible. Et il y a encore du boulot.

1,7 sur 10 : voilà la moyenne attribuée par les joueuses et les joueurs à la version Nintendo Switch de Mortal Kombat 1, comme on peut le voir sur la page Metacritic du jeu. Il est difficile de dire que ce n’est pas mérité : le portage affiche des performances désastreuses et un rendu horrible sur la console hybride, cachés par l’éditeur. À ce jour, il est difficile de recommander Mortal Kombat 1 sur Switch. Mais les choses pourraient évoluer positivement. Dans un communiqué publié le 12 octobre, Warner Bros. annonce l’arrivée d’un premier gros patch salvateur.

« Le dernier patch de Mortal Kombat 1 pour Nintendo Switch est disponible. Nous avons intégré plusieurs améliorations et ajouté l’accès à la saison 1 du mode Invasions. Merci pour votre patience et assurez-vous d’installer la mise à jour avant de retourner au combat », indique l’entreprise. La note de patch liste plusieurs évolutions importantes : améliorations visuelles, corrections de bugs, amélioration des performances, amélioration des temps de chargement et meilleure stabilité. Le fichier pèse près de 30 Go.

Mortal Kombat 1 sur Nintendo Switch // Source : Capture d’écran

Il y a encore du boulot pour rendre Mortal Kombat 1 décent sur Nintendo Switch

Dans cette vidéo publiée le 12 octobre sur YouTube, le créateur de contenu Madlittlepixel (155 000 abonnés) évoque une version Switch plus valorisante grâce à ce patch. Mais il n’y a pas de quoi trop se réjouir non plus. Les temps de chargement, s’ils ont été légèrement améliorés, restent inconsistants : lancer un match prend parfois une trentaine de secondes quand celui d’après demande de patienter plus d’une minute. SwitchPlayed, lui, mentionne que des bugs visuels ont disparu et que certaines animations faciales ont été corrigées. Toutefois, à en juger par les images, c’est toujours un peu flou.

« Les temps de chargement ne sont toujours pas bons. Je n’ai constaté aucune amélioration après quelques parties. En revanche, le jeu se rapproche un peu plus de Mortal Kombat 11. Le framerate est bien plus stable (…). Il y a encore quelques chutes, mais ce n’est plus aussi dramatique. C’est un bon pas en avant pour avoir les mêmes performances que Mortal Kombat 11 sur Switch, qui étaient correctes », souligne Skabomb sur Reddit. Ce dernier suggère un changement qui pourrait faire du bien aux performances : rendre l’arrière des décors statique pour soulager la Switch.

Bref, il y a du mieux. « J’apprécie cette mise à jour, mais certaines choses n’ont pas été rectifiées », déplore Toasty_3DX. Il donne l’exemple de la Fatality d’un personnage, toujours remplacée par un écran noir au moment où elle se déclenche (comme le montre cette vidéo). Les développeurs ont encore du travail et, si vous avez le choix, jouez à Mortal Kombat 1 sur une autre plateforme.

