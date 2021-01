En marge de ses nouveaux téléviseurs, Sony lance une plateforme de streaming axée sur la qualité d'image et de son. Baptisée Bravia Core, elle sera exclusive... aux nouveaux téléviseurs.

Sony a trouvé un moyen très concret de mettre en avant les caractéristiques de ses nouveaux téléviseurs, rangés dans la famille Bravia XR. Ainsi, quoi de mieux qu’une plateforme de streaming axée sur la qualité d’image et de son ? Baptisée Bravia Core et annoncée le 7 janvier 2021, elle ne sera pas accessible à tout le monde. En plus d’être propriétaire d’un téléviseur Bravia XR, il faudra être titulaire d’une très bonne connexion internet pour en profiter dans les meilleures conditions.

La firme japonaise promet bien évidemment une qualité d’image et de son digne d’un Blu-ray UHD — le meilleur format physique du moment. Certains films pourront être visionnés en 4K et HDR, voire en IMAX Enhanced (expérience audiovisuelle conforme à la vision du réalisateur). Ce qui change par rapport à Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime Video ? La technologie Pure Stream, qui diffuse en streaming jusqu’à 80 Mb/s — presque sans perte. À titre de comparaison, un Blu-ray UHD peut supporter des taux de transfert dépassant les 100 Mb/s.

Sony lance une plateforme de streaming quasiment inaccessible

Netflix préconise une bande passante de 25 Mb/s pour regarder des films et séries avec une qualité Ultra HD. Bravia Core, de son côté, va beaucoup plus loin : 43 Mb/s au minimum, sachant que les programmes les plus gourmands réclameront 115 Mb/s (donc la Fibre). Sony indique qu’il « n’est pas responsable des restrictions de réseau ou de la disponibilité des bandes passantes ». Au regard de ces exigences techniques, on conseillera aux — rares — utilisateurs et utilisatrices de privilégier une connexion filaire.

Le fonctionnement de Bravia Core est assez flou. Le catalogue comprendra plusieurs centaines de films mais on ne pourra les visionner — en illimité — qu’à l’aide de crédits. L’acquisition d’un téléviseur Bravia XR permettra d’en obtenir cinq ou dix selon le modèle (les produits les plus haut de gamme en offriront plus). Un crédit permettra d’acheter un film, qu’il sera possible de regarder jusqu’au 23 février 2026. À l’aide de son compte Bravia XR, on pourra a priori acquérir des crédits supplémentaires. Notez qu’il faudra aussi être titulaire d’un abonnement pour accéder à la plateforme. Il est compris dans le prix du téléviseur, mais, encore une fois, la durée varie selon le modèle (12 ou 24 mois).

Au final, il faut surtout voir Bravia Core comme une promotion permettant d’obtenir jusqu’à dix films pour tout achat d’un téléviseur Sony de la cuvée 2021. D’après les images promotionnelles, le catalogue réunit des titres comme Life, Taxi Driver, Elysium, The Shallows, Bloodshot, Spider-Man : Far From Home, Spider-Man : New Generation ou encore Venom. Et si vous avez une bonne connexion internet, à vous la meilleure qualité de streaming.

