On ne retrouvera pas Maeve, Eric, Otis, Adam ou Ruby dans une saison 5 de Sex Education. La créatrice a expliqué pourquoi. Pour la suite, peut-on encore espérer un spin off sur Netflix ?

Les larmes aux yeux, on a dit adieu à Maeve, Otis, Eric, Viv, Adam, Jean et tous les autres. Sex Education s’est achevée au terme de cette saison 4 qui aura, plus que jamais, mis l’accent sur la santé mentale et la résilience. Nul doute que l’on aurait aimé que l’histoire continue sur Netflix, pour rester dans ce cocon cosy, mais ce ne sera pas le cas.

Quand sort la saison 5 de Sex Education ?

Sex Education se termine avec la saison 4. Elle n’aura pas de saison 5. Ce n’est pas une annulation de Netflix — la série rencontrait du succès — mais un choix de l’équipe créative. On pourrait même croire spontanément que la série s’arrête en raison de la popularité du casting, désormais investi dans d’autres gros projets (Ncuti Gatwa endosse le costume iconique du Docteur dans Doctor Who, Emma Mackey a été vue au cinéma dans Emily, Barbie et Eiffel…). Mais, il aurait été techniquement possible de poursuivre sans ces personnages.

Une décision volontaire, donc, que la créatrice et showrunneuse Laurie Nunn a expliqué aux fans à plusieurs reprises. Elle estime qu’au cours du processus d’écriture de la saison 4, « il m’est apparu très clairement que les histoires touchaient à leur fin, que les personnages en étaient arrivés à un point où je me sentais vraiment bien. Je me sentais heureuse pour eux et j’avais l’impression d’avoir dit tout ce que je voulais dire avec ces personnages à ce moment-là. »

C’est bien pour cette raison que la saison 4 de Sex Education semble si conclusive, avec un épisode d’une durée rare — 1h25. Même si le « endgame » des couples ne satisfera pas tous les fans, il y a une véritable fin, pour une œuvre définitivement marquante.

Un spin-off est-il prévu pour Sex Education ?

Va-t-on revoir les personnages interprétés par Emma Mackey, Gillian Anderson, Asa Butterfield, Ncuti Gatwa ?

À peine la série est-elle achevée que les fans se projettent déjà dans des spin-offs. Par exemple, beaucoup semblent vouloir une série dédiée à Ruby, dont le personnage s’est énormément développé (avec l’intégration du harcèlement scolaire dans la saison 4, par exemple), mais pas autant que certains l’auraient espéré. Il y a aussi la famille Groff, au cœur de cette saison 4 plus que jamais et qui a bénéficié de l’une des écritures les plus intéressantes de toute la série. On aimerait aussi tellement (tellement) suivre la carrière d’Aimee, dans son projet de photographie féministe, engagée dans sa reconstruction.

Un spin-off sur l’un des couples favoris, Ola et Lily, est aussi espéré. Mais, Lauren Nunn a été claire : « J’avais l’impression que les personnages de Lily et Ola avaient besoin de finir dans une situation heureuse. En particulier parce qu’il s’agit d’un couple de lesbiennes, je voulais qu’elles n’aient plus de douleur ou de traumatisme, et qu’elles soient heureuses ensemble. » On pourrait même imaginer une série dédiée à Jean, avec Gillian Anderson, dans une dynamique plus « adulte ».

Est-ce la fin de Sex Education ?

Les possibilités sont (très) nombreuses. Mais, toutes les hypothèses des fans n’ont pour l’instant aucune matérialité. La porte n’est toutefois pas fermée. « Je fais une pause et je me concentre sur d’autres choses. Mais Moordale est un monde très riche, et écrire sur les adolescents est toujours très amusant », a-t-elle expliqué. « Je pense donc qu’il y a toujours un potentiel à explorer dans ce monde. » On sait, en effet, que des « discussion » existent entre Netflix et Lauren Nunn pour des spin-offs. Toutefois, ce n’est pas près d’advenir, visiblement.

SPOILERS : comment se termine Sex Education ?

Mais au fait, comment se termine Sex Education ? Faisons un petit récap synthétique.

Maeve est (plus ou moins définitivement) repartie aux États-Unis et a finalement obtenu un stage pour son projet de roman, Southchester. Ils ne sont pas ensemble avec Otis, resté à Moordale. Une fin douce-amère pour le couple, mais pas dénué de poésie, puisque cela se termine bien. On peut se demander si sa relation avec Ruby restera amicale — celle-ci a en tout cas réussi à s’intégrer à un nouveau groupe d’amis. Eric, quant à lui, a décidé de devenir pasteur pour contribuer à changer les mœurs dans sa communauté religieuse. Aimee a trouvé sa voie dans la photographie, ce qui participe à sa reconstruction après son agression sexuelle, et on lui prédit une belle carrière, réparatrice. Ils forment par ailleurs un couple charmant avec Isaac.

La famille Groff ouvre un nouveau chapitre. Adam a trouvé sa voie professionnelle au ranch, et commence à mieux assumer — et comprendre — sa bisexualité. Le personnage s’est littéralement métamorphosé en quatre saisons. À l’image de son père, d’ailleurs, qui a entamé une voie de rédemption, et de sa mère, qui est bien décidée à ne plus s’oublier dans son couple.

Cela se termine aussi avec une bonne nouvelle pour Jackson, dont les examens ont exclu toute possibilité de cancer. Retrouver son père l’a par ailleurs surtout aidé à ressouder les liens avec ses mères. Viv, quant à elle, a réussi à mettre fin à sa relation toxique avec l’un des élèves du nouveau lycée, notamment grâce aux conseils d’Aimee, Isaac et Jackson au centre commercial.

Enfin, Jean, notre sexothérapeute favorite, tient dorénavant sa propre émission de radio, où elle semble avoir trouvé le ton qui lui correspond. Otis a d’ailleurs enfin eu la démarche de lui dire qu’il est fier d’elle.

