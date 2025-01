Lecture Zen Résumer l'article

L’une des productions phares d’Apple TV+ opère enfin son grand retour, dès le 17 janvier 2024. Pour patienter avant de découvrir cette saison 2 très attendue, voici 8 questions que l’on se pose toujours sur cette série de SF entourée de mystères.

Êtes-vous prêts à retourner trier des chiffres au sein de Lumon Industries ? On l’espère bien, après presque trois ans d’attente. Après une première saison couronnée de succès en 2022, Severance revient ainsi pour une saison 2 qui s’annonce grandiose, dès le 17 janvier 2025 sur Apple TV+.

Si vous avez besoin d’un petit récapitulatif avant de retrouver Mark, Mrs Coley, Helly, Irving et les autres, voici 8 questions que l’on se pose toujours sur Severance, en espérant que la suite nous offre enfin les réponses tant espérées.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la saison 1 de Severance.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Que vont devenir Dylan, Helly, Mark et Irving à Lumon Industries ?

La fin de la saison 1 nous laissait sur un cliffhanger majeur : les employés de Lumon Industries ont découvert de sacrés secrets sur leur vie extérieure, grâce à l’aide de Dylan. Helly a ainsi dû endosser sa véritable identité, en tant qu’Helena Eagan, l’héritière de l’entreprise, tandis qu’Irving a tenté de retrouver Burt, dont il est tombé amoureux, et que Mark a fait le lien entre Gemma, sa femme censée être morte et Mrs Casey, la psychologue de Lumon.

La fine équipe de Severance. // Source : Apple TV+

Mais après cette rébellion, durant laquelle ils ont pu rejoindre le monde extérieur, que deviendront les quatre personnages principaux de la série ? Si l’on en croit les premières images de la saison 2, dévoilées par Apple TV+, Dylan, Helly, Irving et Mark vont devenir de véritables symboles révolutionnaires et devront retourner à Lumon, malgré tout. On doute cependant que Mr Milchick ne leur réserve un accueil chaleureux…

Que signifient les chèvres ?

C’est LA question qui agite les fans depuis la sortie de la saison 1 : pourquoi diable des chèvres sont-elles tenues en captivité à Lumon Industries ? Plusieurs théories ont alors émergé sur le sujet, évoquant notamment une volonté de la part de l’entreprise de créer des clones ou encore la possibilité que ces animaux mignons soient en réalité le résultat d’un filtre, permettant aux employés de ne pas se poser de questions sur leurs véritables missions.

Les chèvres sont-elles des clones ? // Source : Apple TV+

Qui est vraiment Gemma / Mrs Casey ?

Il s’agit de l’un des meilleurs twists de Severance (voire du petit écran tout court) : la femme de Mark, Gemma, est en réalité Mrs Casey, la psychologue de Lumon Industries. Or, dans le monde extérieur, elle est censée être morte dans un accident de voiture. Alors que s’est-il passé exactement ? Mrs Casey est-elle un clone de Gemma, mis au point par Lumon ? Pourquoi a-t-elle un job à mi-temps seulement dans l’entreprise ?

Le meilleur de la pop-culture à moins de 2 €/mois Des classiques intemporels aux dernières séries à succès, le catalogue de Disney+ est unique. Ne manquez pas la saison 4 de The Bear ou la cérémonie des Oscars 2025 !

A-t-elle une vie à l’extérieur et, si oui, pense-t-elle également que Mark est mort ? Autant de questions auxquelles la saison 2 de Severance devra répondre. D’autant que, désormais, Devon, la sœur de Mark, dispose de précieuses informations au sujet de Gemma. Elle pourra donc potentiellement agir en sa faveur dans les prochains épisodes.

Mrs Casey dans Severance. // Source : Apple TV+

Pourquoi Mrs Cobel semble-t-elle si attachée à Mark ?

Parmi tous les personnages de Severance, l’un d’entre eux a particulièrement marqué les esprits : celui de Mrs Cobel, à la fois patronne tyrannique de Lumon et voisine en apparence bienveillante de Mark. Celle-ci semble cacher de nombreux secrets, notamment l’existence d’une fille, prénommée Charlotte, et par ailleurs un attachement particulier au protagoniste principal de la série.

A-t-elle un lien plus profond avec Mark ? Va-t-elle l’aider à quitter Lumon pour de bon, après avoir été elle-même évincée de l’entreprise, à la fin de la saison 1 ? Nous, en tout cas, on a hâte de retrouver son regard glaçant et sa chevelure argentée toujours impeccable.

Harmony Cobel dans Severance. // Source : Apple TV+

Qui est vraiment Irving dans le monde extérieur ?

Des documents contenant le nom des employés de Lumon, des tableaux noirs reproduits à l’infini et représentant l’un des ascenseurs de l’entreprise, une carte détaillée de la ville de Kier, où se déroule visiblement l’intrigue de Severance : le personnage d’Irving semble détenir de nombreuses réponses concernant les mystères de la série. Son esprit, dissocié en deux, parvient en tout cas à reconnecter certains éléments, et plusieurs souvenirs parviennent à fuiter d’une vie à l’autre.

Son penchant pour la peinture, particulièrement pour la couleur noire, explique ainsi pourquoi Irving voyait régulièrement un liquide sombre dégouliner dans les couloirs de Lumon. Avec tous ces éléments en sa possession, ce personnage pourrait-il être la clé pour dénoncer les agissements de l’entreprise ? Est-il une sorte d’espion, qui travaille justement en ce sens ? Réponse le 17 janvier.

Irving dans Severance // Source : Apple TV+

À quoi servent les différentes pièces de Lumon ?

À Lumon Industries, plusieurs règles strictes encadrent les salariés. Parmi elles, une interdiction formelle : celle d’établir un plan de l’entreprise et de ses différents services. Heureusement, Petey, l’ancien meilleur ami de Mark à Lumon, qui est désormais mort, a pu rassembler ses deux identités grâce à la réintégration proposée par le mystérieux personnage de Reghabi. Avant son décès, il a donc pu cartographier les couloirs de l’entreprise et les différentes pièces qui la composent.

Le plan élaboré par Petey dans Severance. // Source : Apple TV+

On sait déjà que deux services en particulier existent, à savoir celui de Mark, le Macro Data Refinement, ainsi que celui d’Optics and Design, dans lequel travaillait Burt, l’amant d’Irving, avant de partir à la retraite. Grâce à la carte établie par Petey et léguée à Mark, on apprend également que des personnes vivraient dans l’entreprise. Est-ce le cas de Mrs Casey ? On l’aperçoit notamment emprunter un ascenseur différent de celui de ses collègues, au bout d’un long couloir, situé à l’étage des tests : pourrait-il mener à des habitations ? Il s’agit d’ailleurs de l’endroit qu’Irving reproduit à l’infini dans ses peintures, ce qui ne peut pas être une coïncidence.

On compte aussi trois autres services mystérieux : celui des sessions dédiées au bien-être, justement menées par Mrs Casey, celui de la perpétuité, qui rend hommage aux fondateurs de Lumon, mais aussi celui de la « break room » dans laquelle les employés se rendent lorsqu’ils ont causé du tort à l’entreprise, afin de réciter un paragraphe d’excuses, en boucle. À quoi servent ces trois pièces terrifiantes exactement ? Ont-elles un lien avec la dissociation, permettant ainsi de maintenir son efficacité ? Mystère et boule de gomme.

Quel est le véritable travail des employés de Lumon ?

Collecter des chiffres toute la journée pour les placer dans différents classeurs numériques, créer des tableaux à accrocher sur les murs de l’entreprise ou même nourrir des chèvres : les missions des salariés de Lumon sont diverses, mais surtout bourrées d’incohérences.

Au terme des 10 premiers épisodes de Severance, nous n’avons donc toujours pas compris le rôle exact des employés, ni la nature de leurs tâches quotidiennes, qui pourraient bien être totalement fictives ou cacher des intentions plus macabres.

Les fameux chiffres de Severance. // Source : Apple TV+

Malheureusement, si nous sommes entièrement réalistes, nous savons pertinemment que la série d’Apple TV+ ne va pas révéler tous ses secrets dès sa saison 2, si elle souhaite maintenir le mystère pendant encore plusieurs années.

Il faudra donc probablement être très patients pour comprendre le véritable but de Lumon Industries. Espérons simplement que Severance ne tombe pas dans les mêmes travers que Lost ou Twin Peaks, en laissant traîner en longueur ses énigmes.

Pourquoi la dissociation existe-t-elle ?

Dans ses tout premiers épisodes, Severance nous laissait penser que les employés de Lumon Industries sont les seuls à subir la dissociation entre leur vie privée et leur travail professionnel. Or, la saison 1 nous a révélé, petit à petit, que d’autres personnes avaient délibérément choisi cette voie. C’est notamment le cas de Gabby Arteta, une jeune femme que Devon, la sœur de Mark, rencontre lors de son accouchement.

On comprend ensuite qu’elle a elle-même subi une dissociation le temps de sa grossesse et qu’elle est en réalité la femme d’Angelo Arteta, un politicien qui défend les mérites de la dissociation dans l’espace public. Mais pourquoi ce procédé semble-t-il tellement mis en avant par une partie de la population, particulièrement la plus riche et la plus proche de Lumon ? Que cherche à faire l’entreprise, exactement ? Pourquoi Jame Eagan, le CEO actuel, a-t-il évoqué le fait de faire profiter de cette technologie au monde entier ? Autant de secrets qui ne demandent qu’à être révélés, à partir du 17 janvier, sur Apple TV+.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+