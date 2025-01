Lecture Zen Résumer l'article

La série Elsbeth arrive ce soir sur TF1 et TF1+. Si vous aimez les séries judiciaires, vous connaissez déjà peut-être ce personnage issu de The Good Wife et The Good Fight.

C’est la nouvelle série policière et judiciaire américaine sur TF1 et TF1+ : Elsbeth. Les premiers épisodes seront diffusés à partir de ce soir, le 8 janvier, à 21h15, puis disponible sur la plateforme de streaming de la première chaîne. Bonne nouvelle en passant : la série a déjà une saison 2 aux États-Unis. Il faut dire que le personnage d’Elsbeth appartient en réalité à une saga plus large, qui a toujours rencontré le succès.

The Good Wife Extended Universe

Créée par le duo Robert et Michelle King, Elsbeth est un spin-off de The Good Wife et de The Good Fight.

La première, The Good Wife, a été diffusée de 2009 à 2016, soit 7 saisons au total. L’actrice Julianna Margulies y incarnait une avocate, Alicia Florrick, qui reprenait ce poste après 13 ans passés comme mère au foyer, après la condamnation de son mari, célèbre procureur, à la suite d’un scandale sexuel et de corruption. La série est judiciaire avec un découpage visant à traiter une affaire par épisode.

La série brillait aussi grâce au personnage de Diane Lockhart, interprétée par Christine Baranski. Alors, lorsque The Good Wife s’est achevée après ses 156 épisodes, Baranski est devenue l’héroïne de son propre spin-off (située une année après la fin de la série mère) : The Good Fight. Après une arnaque financière, Diane Lockhart est exclue du cabinet dont elle était principale actionnaire. Elle rejoint le cabinet dans lequel se trouve aussi Lucca Quinn (apparue également dans The Good Wife), un cabinet afro-américain qui a fait son nom en s’attaquant aux cas de violences policières. On y découvre par ailleurs le personnage d’une jeune avocate, Maia, dont Diane est la mentor.

The Good Fight démarre comme une série procédurale, mais le ton se distingue rapidement de The Good Wife : l’œuvre est éminemment politique. Elle aborde frontalement les questions du racisme et de la misogynie, avec un casting lui-même féminin et racisé. The Good Fight n’hésite jamais à critiquer directement Trump et son clan, d’autant que Diane Lockhart est une Démocrate de plus en plus engagée au fil des épisodes. Ce spin-off s’est achevé en 2022, avec sa sixième et dernière saison.

Qui est l’héroïne de Elsbeth ?

Elsbeth Tascioni est apparue pour la première fois dans The Good Wife, dès la première saison, en tant qu’avocate très originale ; un peu maladroite, mais extrêmement efficace. L’actrice Carrie Preston l’incarne. Puis elle revient dans The Good Fight, où elle n’est plus avocate, mais détective privée.

Carrie Preston reprend donc ce rôle dans la série dédiée Elsbeth.

Carrie Preston est Elsbeth Tascioni. // Source : CBS

Le format n’est pas un whodunit, mais un howcatchem : l’identité du criminel est connue dès le départ, de même que son mode opératoire, et il s’agit de le confondre en justice. Un système narratif policier « à la Columbo ».

