Jacen Syndulla, fils de Hera et Kanan Jarrus, est un personnage apparu dans la série d’animation Rebels et qui est développé dans la série Ahsoka. Tout porte à croire qu’il occupera un rôle considérable dans le futur de Star Wars.

Chaque semaine, ou presque, la série Ahsoka apporte son lot de surprises : des théories vieilles d’un demi-siècle sont remises en question. Des personnages très chers aux fans apparaissent à l’écran. Des clins d’œil sont saupoudrés ici et là. Et, bien sûr, certaines orientations narratives permettent de nourrir des théories sur l’intrigue ou la suite de Star Wars.

Justement, l’épisode 5 de la série en prises de vues réelles, qui met en scène Rosario Dawson en tant qu’héroïne Jedi, a confirmé le statut d’un personnage. Ce faisant, cela ouvre de toutes nouvelles perspectives pour la saga. Non seulement pour la fort probable saison 2 d’Ahsoka, qui reste à officialiser, mais aussi pour les projets à plus long terme de Lucasfilm et Disney.

Jacen Syndulla, futur Jedi ?

Ainsi, on peut raisonnablement s’attendre à voir davantage le jeune Jacen Syndulla à l’avenir, non seulement dans les futures saisons d’Ahsoka, mais aussi dans le reste du mandoverse, qui est cet univers partagé entre Ahsoka, The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett. Cela vaut aussi pour le long-métrage annoncé au printemps 2023, qui viendra conclure cet arc scénaristique.

La raison ? L’épisode 5 a confirmé les facultés de Jacen Syndulla — sur lesquelles les fans théorisaient déjà depuis quelques années, après son apparition dans la série d’animation Rebels. En effet, ce jeune enfant aux cheveux verts, qui est le fils de Hera Syndulla, est sensible de toute évidence à la Force. Une capacité qu’il a hérité de son père, Kanan Jarrus, un Jedi.

Dans l’épisode, Jacen est capable de ressentir, au-delà du bruit des vagues sur la côte, un affrontement au sabre laser — de fait, il a l’air de percevoir l’épreuve dans laquelle Ahsoka Tano est plongée à ce moment-là, face à Anakin Skywalker. Les deux personnages se trouvent en effet à ce moment-là dans le monde entre les mondes, un « lieu » lié à la Force.

Jacen est sensible à la Force. // Source : Lucasfilm

Jacen Syndulla, dont le nom renvoie à un personnage funeste de l’univers étendu, est encore bien jeune au moment de la série. Il est né un an avant la bataille de Yavin (la fin de l’épisode IV de Star Wars). Il a donc un peu plus de dix ans quand on le voit à l’écran — Ahsoka se passe quelques années après l’épisode VI, Le Retour du Jedi, qui signe la défaite de l’Empire face à la rébellion.

Il est trop tôt pour savoir s’il y aura des ellipses entre la saison une et deux d’Ahsoka (et les suivantes), ou avec le futur film concluant le mandoverse. Mais si cela survient, Jacen Syndulla pourrait gagner quelques années et devenir un ado ou un jeune homme. Dès lors, il pourrait prendre une place beaucoup plus importante dans la bataille qui s’annonce contre Thrawn.

Jacen dans le mandoverse… et dans Star Wars : New Jedi Order ?

Poussons la théorie un peu plus loin. On sait, à travers la postlogie (les films VII, VIII et IX), que Luke Skywalker a cherché à relancer l’ordre Jedi, sauf que cela n’a pas très bien tourné. L’un de ses apprentis, Ben Solo, a embrassé le côté obscur de la Force, devenant Kylo Ren. Un choc pour le héros rebelle, car il s’agit en plus du fils de Han Solo et Leia Organa.

La période durant laquelle cette nouvelle « académie » a existé reste floue ; on sait toutefois que Luke Skywalker manifeste tôt, peu après l’épisode VI, l’envie de refonder l’ordre. Cela se devine dans les séries (The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett) où Luke Skywalker apparaît, à un âge alors plus jeune. Il se montre disposé à prendre Grogu sous son aile.

La série Ahsoka se déroulant dans la même temporalité que ces évènements, on peut imaginer que les facultés de Jacen remonteront tôt ou tard aux oreilles de Luke — peut-être via Ahsoka Tano, qui connaît Luke, justement. On sait par ailleurs que Ben Solo n’était pas le seul apprenti du Jedi. On peut arguer que Luke a pu avoir dans son académie Ben, Jacen et même Grogu.

Luke et Grogu. // Source : Lucasfilm

L’épisode VII se passe trente ans après l’épisode VI — cela signifie qu’à l’épisode VII, Jacen aurait une trentaine d’années. Mais comme l’académie de Luke a été mise en place bien plutôt, cette piste narrative est tout à fait viable. On peut l’imaginer être formé durant son adolescence ou lors de ses premières années de jeune homme.

Le rôle futur de Jacen reste à écrire, comme son destin. Une première éventualité est que le jeune homme connaisse un sort funeste. Quand Ben Solo a changé de camp, cela s’est fait dans la violence. Jacen a très bien pu se faire tuer à ce moment-là. Cela ajouterait au tragique du personnage, mais aussi donnerait davantage d’épaisseur à Kylo Ren.

S’il fait partie des survivants, ou s’il n’était pas là au moment du schisme de Ben Solo, Jacen Syndulla pourrait bien avoir un rôle dans un autre film de Star Wars, qui ne sera pas celui sur le mandoverse. En effet, il est prévu un long-métrage centré sur Rey Skywalker, dont le rôle sera de refonder l’ordre Jedi. C’est le deuxième film sur les trois prévus par Disney.

Ce film, appelé Star Wars : New Jedi Order, se déroulera 15 ans après l’épisode IX. Rey sera donc beaucoup plus âgée. Chronologiquement parlant, Jacen sera aussi en vie, sauf coup de théâtre. Il sera en revanche beaucoup plus âgé — il aura autour de la cinquantaine. Un âge qui pourrait l’amener à être non pas un disciple de cet ordre, mais peut être un maître, aux côtés de Rey.

Verra-t-on Jacen aux côtés de Rey dans le futur ? C’est bien possible. // Source : Lucasfilm

