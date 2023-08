Amazon Prime Video fait sa rentrée, et le programme prévu est plutôt très sympathique.

La rentrée est là ! Et le programme de la plateforme Amazon Prime Video pour le mois de septembre aussi. Il y a plusieurs contenus réjouissants à découvrir : le spin-off de John Wick, Gen V (la série dérivée de The Boys), quelques films (dont de vieux joyaux), du Jonathan Cohen…

La Roue du Temps // Source : Amazon Studios

Les films qui arrivent en septembre 2023 sur Amazon Prime Video

1er septembre : Hair

Alors qu’il souhaite embrasser une carrière de militaire pour s’engager au Vietnam, Claude est bouleversé par sa rencontre avec Sheila, une hippie pacifiste qui va redéfinir sa vision du monde.

1er septembre : Les sentiers de la gloire

Durant la Première Guerre mondiale, le général français Mireau lance une offensive suicidaire contre une position allemande imprenable. Ou la guerre, vue par Stanley Kubrick.

1er septembre : Avant toi

Une femme talentueuse mais sans ambition. Un homme riche mais qui se retrouve paralysé. Une rencontre qui va tout changer.

1er septembre : Personne n’est parfait(e)

Ex-soldat ultraconversateur, Walt Koontz doit accepter de recevoir des cours de chant de la part de son voisin travesti, après un accident qui l’a paralysé.

8 septembre : Sentinelle

Jonathan Cohen en flic-chanteur, dans le sens qui chante vraiment. Serge le plus mytho, avec la coupe mulet parfaite.

28 septembre : Wanted

Un film d’action ultra stylisé, avec Angelina Jolie qui peut dévier les balles.

29 septembre : Un talent en or massif

Question : dans quel univers aurait-on pu imaginer Nicolas Cage et Pedro Pascal ensemble dans un même film ?

1er septembre : La roue du temps, saison 2

Les nouveaux épisodes de la série fantastique La Roue du Temps, dont la première saison a été relativement appréciée.

15 septembre : La servante écarlate, saison 5

The Handmaid’s Tale est une série célèbre. Dans une société dystopique et totalitaire au très bas taux de natalité, les femmes sont divisées en trois catégories : les Épouses, qui dominent la maison, les Marthas, qui l’entretiennent, et les Servantes, dont le rôle est la reproduction.

22 septembre : Le Continental

La série spin-off tirée de l’univers de John Wick, articulée autour du célèbre hôtel où se croisent les meilleurs tueurs. Le contenu est en trois parties.

29 septembre : Gen V, saison 1

Encore un spin-off, mais cette fois tiré de The Boys. Dans Gen V, on sera plongé dans l’université qui permet de former l’élite des super-héros. La bande-annonce livre déjà pas mal d’indices intéressants.

