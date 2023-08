Comme toutes les grandes chaînes et les plateformes de SVOD, Canal+ fait sa rentrée. Et, pour le mois de septembre, il y aura beaucoup de grands films à découvrir.

C’est officiellement la rentrée. Le mois d’août se termine et il est temps d’arrêter de penser aux vacances et au soleil. Heureusement, on peut toujours compter sur les plateformes de SVOD pour s’aérer l’esprit. Canal+ (disponible via l’application myCanal) a dévoilé son programme pour septembre.

Black Panther: Wakanda Forever, Babylon, The Fabelmans, Scream VI et même Astérix et Obélix : L’Empire du milieu : les grosses sorties sont là du côté du cinéma. Il ne faudra pas oublier non plus les événements sportifs, avec les courses de F1 et de MotoGP, ainsi que le retour de la Ligue des champions.

Scream VI // Source : Paramount Pictures

Les séries à voir sur Canal+ en septembre

18 septembre : 66-5

Une création originale de Canal+, centrée sur une jeune avocate dont la vie va basculer quand son mari et associé est accusé d’un viol.

25 septembre : Narvalo, saison 3

Une série qui s’inspire de vraies galères, avec un nouveau groupe d’amis à chaque épisode.

Les films à voir sur Canal+ en septembre

1er septembre : Black Panther: Wakanda Forever

Le deuxième volet des aventures de Black Panther qui, hélas, doit pleurer la disparition de l’acteur Chadwick Boseman. On assiste alors à la naissance d’un nouveau Black Panther.

2 septembre : Babylon

L’ascension et la chute de plusieurs personnes pendant la création d’Hollywood. Avec Brad Pitt et Margot Robbie au casting, et Damien Chazelle derrière la caméra.

9 septembre : Scream VI

Les règles du jeu ont changé : cette fois, Ghostface entend frapper en plein cœur de New York.

15 septembre : Astérix et Obélix : L’Empire du milieu

Il paraît que c’est nul, nul, nul. Mais bon, ça reste un Astérix.

17 septembre : The Fabelmans

Steven Spielberg se dévoile dans ce magnifique film qui transpire le cinéma à tous les étages.

22 septembre : Alibi.com 2

La bande à Fifi est de retour. Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille…

30 septembre : Dead for a dollar

Un chasseur de primes est engagé pour retrouver une femme, kidnappée par un déserteur afro-américain.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.