Cette semaine, les joueuses et les joueurs du monde entier vont avoir les yeux rivés sur l’Allemagne, plus spécifiquement sur Cologne. La ville accueille la gamescom, un grand salon de jeux vidéo qui permet de découvrir les nouveautés de demain et qui, en prime, est ouvert au public.

Avant l’ouverture des portes prévue pour demain, il y aura une conférence présentée par Geoff Keighley — le créateur des Oscars du jeu vidéo. La diffusion est prévue pour ce mardi soir.

Comment suivre la conférence de la gamescom 2023 ?

L’avantage de l’Allemagne ? C’est le même fuseau horaire que la France. Par conséquent, le show sera proposé à une heure décente : 20h, heure française. Prévoyez quand même deux heures devant vous, avec une pizza et du coca pour vous accompagner.

Qu’attendre la conférence gamescom 2023 ?

Numerama sera présent à Cologne pour essayer quelques jeux en avant-première.

« Ce n’est pas un show avec des surprises et des ‘one more thing’ », a annoncé Geoff Keighley dans un tweet publié le 19 août. Il a réitéré ses propos aujourd’hui : « Pour rappel, la majorité du programme du show a été annoncée, donc vous savez à quoi vous attendre. Il y aura beaucoup de gros jeux sur scène, pour un calendrier bien rempli ces prochaines semaines. » Bref, l’organisateur tient d’emblée à tempérer les attentes : la conférence de la gamescom 2023 en mettra sans doute plein la vue, mais avec des titres dont on connaît déjà l’existence.

La liste des jeux attendus a quand même de quoi faire saliver :

Alan Wake 2 (17 octobre)

Assassin’s Creed Mirage (5 octobre)

Black Myth Wukong (été 2024)

Call of Duty: Modern Warfare III (10 novembre)

Lords of the Fallen (13 octobre)

Sonic Supertstars (automne 2023)

Mortal Kombat 1 (14 septembre)

Tekken 8

Cyberpunk: Phantom Liberty (26 septembre)

Assassin’s Creed Mirage // Source : Ubisoft

À noter qu’il y aura aussi un peu de cinéma au programme. Geoff Keighley sera rejoint sur scène par le réalisateur Zack Snyder (Justice League) pour présenter la première bande-annonce de Rebel Moon, un film de SF dont la première partie sera diffusée sur Netflix le 22 décembre. Il y aura aussi « une annonce spéciale » concernant cette adaptation. Un jeu vidéo ?

Ce que l’on est sûr de voir : des jeux qui sortiront bientôt.

: des jeux qui sortiront bientôt. Ce que l’on aimerait bien voir : la PlayStation 5 Slim, afin d’en terminer avec les rumeurs.

: la PlayStation 5 Slim, afin d’en terminer avec les rumeurs. Ce que l’on aimerait bien voir, mais qui n’arrivera jamais : GTA VI. Le classique des classiques.

