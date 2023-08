C’est le grand projet de Zack Snyder : Rebel Moon sortira sur Netflix en fin d’année 2023. Une fresque SF à l’ambition monumentale, portée par Sofia Boutella ou encore Charlie Hunnam et Bae Doo-na.

Le prochain projet du réalisateur Zack Snyder n’est autre qu’une titanesque saga de science-fiction, sur Netflix, baptisée Rebel Moon. Le premier de ces films est attendu dès la fin de l’année 2023 sur la plateforme de streaming.

De quoi parle Rebel Moon ?

Rebel Moon est une œuvre de type « space opera », aux confins de la galaxie. Dans cette région du cosmos, nommée Monde-Mère (Mother World), un empire corrompu — l’Imperium — fait régner la tyrannie, aux mains d’un régent despotique, Balisarius. Il est soutenu par un mystérieux ordre religieux, les « Scribes ». La lune de Veldt, en particulier, est menacée. Une jeune femme, Kora, qui tente de se racheter après avoir mystérieusement collaboré avec l’empire, parcourt les planètes environnantes pour rassembler une armée. Objectif : combattre Balisarius et son armée impériale.

Kora, héroïne de Rebel Moon. // Source : Netflix

Quel est le lien entre Rebel Moon et Star Wars ?

Les liens avec Star Wars sont évidents, et ils remontent à la genèse du projet. En réalité, tout a commencé en 2012 lorsque Zack Snyder a pitché un film Star Wars à Lucasfilms. L’objectif était d’intégrer une approche plus sombre, « mature », à cette saga. La collaboration n’a pas abouti. Snyder et son coproducteur Eric Newman décident de repenser ce projet sous la forme d’une série TV, puis finalement d’un film Netflix… et enfin une saga en deux chapitres.

Quel est le lien entre Rebel Moon et Akira Kurosawa ?

Rebel Moon ne reflète pas seulement une inspiration de Star Wars, mais aussi la passion de Zack Snyder pour les films de Akira Kurosawa, tels que Les Sept Samouraïs (1954). Cette dimension liée aux arts martiaux devrait être très présente dans l’esthétique comme dans les combats.

Où regarder Rebel Moon ?

Les deux films de Rebel Moon seront à regarder sur Netflix (c’est une exclusivité produite par le service de streaming).

Date de sortie : quand sort Rebel Moon ?

Ces deux films de Zack Snyder ont chacun leur propre date de sortie :

Rebel Moon Part 1 : A Child of Fire : 22 décembre 2023

Rebel Moon Part 2 : The Scargiver : premier semestre 2024

Distribution de Rebel Moon sur Netflix

Ces nouveaux films signés Zack Snyder ont droit à un casting cinq étoiles.

Charlie Hunnam, Sofia Boutella, Djimon hounsou, Bae Doo-na, Anhtony Hopkins…

Pour l’armée de rébellion contre l’empire :

Sofia Boutella : Kora, une « jeune femme au passé mystérieux », chargée de recruter des combattants contre les forces tyranniques d’un certain Balisarius.

Kora, interprétée par Sofia Boutella, héroïne de Rebel Moon. // Source : Netflix

Charlie Hunnam : Kai, pilote de vaisseau, mercenaire, recruté par Kora.

Charlie Hunnam est Kai, pilote dans Rebel Moon. // Source : Netflix

Djimon Hounsou : le général Titus, ancien général de l’Empire, qui dirige maintenant les forces contre l’Empire.

Djimon Hounsou est Titus, ici aux côtés de Kora (Sofia Boutella). // Source : Netflix

Doona Bae : Nemesis, cyborg, combattante recrutée par Kora

Doona Bae est Nemesis dans Rebel Moon. // Source : Netflix

Staz Nair : Tarak, forgeron, allié de Kora, avec la capacité étonnante de se lier aux animaux pour les rallier au combat.

Ce n’est pas Hercules, mais Tarak (Staz Nair) dans Rebel Moon. // Source : Netflix

Ray Fisher : Darrian Bloodaxe, guerrier aux côtés de Kora.

Darrian Bloodaxe dans Rebel Moon, guerrier interprété par Ray Fisher // Source : Netflix

Anthony Hopkins : Jimmy (voix exclusivement), dernier de son espèce, des « chevaliers » mécaniques, allié de Kora.

Jimmy, doublé par Anthony Hopkins. // Source : Netflix

Cleopatra Coleman : Devra Bloodaxe, la soeur de Darrian.

Michiel Huisman : Gunnar, un ami de Kora dans sa lutte.

Jena Malone : Harmada, une guerrière « araignée ».

: Harmada, une guerrière « araignée ». E. Duffy : Millius

On est pas dans Mad Max mais bien dans Rebel Moon et c’est E. Duffy qui interprète Millius (avec Tarak derrière).. // Source : Netflix

Parmi les antagonistes, défendant l’Empire :

Fra Fee : Balisarius, le tyran

: Balisarius, le tyran Ed Skrein : l’amiral Atticus Noble, bras droit de Balisarius, chef de l’armée impériale.

Atticus Noble, sous les traits d’Ed Skrein. Bras-droit du tyran Balisarius. // Source : Netflix

Les mystérieux Scribes

Tout ce que l’on sait des « scribes », c’est qu’il s’agit d’un ordre religieux derrière l’empire tyrannique. Aucun membre du casting annoncé n’est (a priori) relié à l’un d’eux. On en a une image, toutefois :

Un « scribe » dans Rebel Moon. // Source : Netfli

Bande-annonce Rebel Moon

La bande-annonce de Rebel Moon sera diffusée ce 22 août 2023, durant la gamescom. En attendant, il y a un court teaser sur le compte Twitter de Netflix :

Rebel Moon aura un Director’s Cut R-Rated sur Netflix, une première

Les deux films, Rebel Moon Part 1 et Rebel Moon Part 2, auront une première version PG-13 sur Netflix (déconseillée aux moins de 13 ans). Il y aura toutefois, pour chacun, une version Director’s Cut, étendue donc, classée R-Rated : dans la classification américaine, cela signifie déconseillé aux moins de 17 ans en raison de scènes de violence (notamment). C’est la première fois que Netflix proposera une version R-Rated supplémentaire de l’un de ses films.

Déjà un spin-off : la franchise Rebel Moon va s’étendre

Zack Snyder entend développer tout un univers — une véritable franchise — autour de Rebel Moon. Il faut dire qu’il s’agit là du projet d’une vie. Le réalisateur plancherait sur les idées de cette saga depuis plusieurs décennies. Auprès d’Empire, il brandit un document — une « bible » — de 450 pages, détaillant tout le lore, la chronologie, les histoires. Et ce n’est là qu’une petite version, confie Zack Snyder à Empire, puisqu’il a établi une bible trois fois plus épaisse, qu’il garde précieusement chez lui.

En plus des deux films déjà achevés, il envisage un spin-off sous forme de série TV — dédié à la genèse de l’empereur Balisarius. Il entend aussi lancer la production d’un jeu vidéo RPG adapté de cet univers, ce qui pourrait donner une œuvre à la Starfield, sans doute. S’ajoutent un comicbook et des projets en animation.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !