Les Skyblogs s’apprêtent à disparaitre définitivement. Il existe cependant plusieurs solutions pour sauvegarder le vôtre. Voilà les étapes à suivre.

Les Skyblogs, c’est fini. La plateforme va définitivement fermer ses portes le 21 août 2023, comme l’a annoncé l’entreprise en juin. Les anciens blogs ne seront plus accessibles, et les fidèles qui continuaient d’utiliser les blogs ne seront plus capables d’éditer leurs sites. C’est une immense page de l’internet français qui se tourne au grand regret de ceux qui continuaient de faire vivre le site et d’innombrables skyblogs.

La fin de Skyblog ne signifie cependant pas que vous allez tout perdre. Si vous voulez sauvegarder votre blog et toutes vos photos dessus, il existe plusieurs solutions qui s’offrent à vous. Pour empêcher votre blog créé en 2007 avec votre ߣ$t@ du collège de tomber dans l’oubli, voilà comment faire pour archiver votre Skyblog. Pratique, pour ne pas abandonner votre blog sur Tokio Hotel, ou tout simplement pour conserver vos archives.

Sauvegardez votre blog avec WebCopy

Cette option, qui ne fonctionne que sous Windows, est celle conseillée par Skyblog. Vous n’aurez pas besoin de vous souvenir de votre mot de passe ou de vous connecter : il vous suffit de vous souvenir de l’adresse de votre blog. Elle est gratuite, vous devrez juste télécharger le logiciel WebCopy.

Lancez le logiciel, et laissez toutes les options par défaut.

Entrez l’adresse de votre blog dans la barre d’URL, en haut de l’écran.

Lancez l’option « copy », et le téléchargement se lancera.

Une fois le téléchargement terminé, votre blog sera enregistré dans un dossier de sauvegarde, dans le fichier « index.htm ».

Voilà comment sauvegarder votre blog avec WebCopy. // Source : Skyblog

WebCopy permet également de lancer des sauvegardes plus complètes si vous avez encore accès à votre mot de passe Skyblog en vous connectant. Vous pourrez sauvegarder vos articles non publiés ou publiés en mode « secret », ainsi que vos messages. Les procédures sont expliquées plus en détail sur Skyblog.

Sauvegardez votre blog avec A1 Website Download

Cette option est valable sur Windows et sur macOS — vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel A1 Website Download sur ce site. Là encore, vous n’avez besoin que de l’adresse de votre blog. Si vous voulez sauvegarder des articles secrets, la procédure est expliquée sur Skyblog.

Ouvrez le logiciel. Sous « Chemin d’accès… / Website domain address… », entrez l’adresse URL de votre blog.

Cliquez sur « Explorer / Start Scan » pour lancer le téléchargement. Une fois le téléchargement complété, votre blog sera dans le dossier de téléchargement.



Suivez les étapes. // Source : Skyblog

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.