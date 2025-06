🧐 That’s sus 💥 Meaning: giving the impression that something is questionable or dishonest; suspicious. 💥 Example: « it’s a little sus that he seems to know exactly how to play this game » 👇Comment a sentence using this phrase! . . . . . #inglesonline #dicasdeingles #english #learnenglish #vocabulary #englishteacher #learning #grammar #education #englishlearning #inglês #language #englishlanguage #englishvocabulary #learn #englishgrammar #englishtips #instagram #toefl #teacher #tips #instagram #toefl #teacher