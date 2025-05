Lecture Zen Résumer l'article

On vous a déjà qualifié de « PNJ » ? Rassurez-vous, vous n’en êtes pas un. Mais vous n’avez pas compris pourquoi vous avez été interpellé de la sorte ? Pas de panique, on vous explique tout.

« J’ai une classe de PNJ » : c’est peut-être ce que votre ado, petit frère, cousine, ami, neveu, vous a dit après sa dernière rentrée scolaire, au mois de septembre. Et si vous ne l’avez pas compris, on vous explique ce que ça veut dire, « PNJ ».

Qu’est-ce que signifie « PNJ » ?

« PNJ » est l’abréviation de « Personnage Non-Joueur » ou « Personnage Non-Jouable ». On parle aussi de « NPC » en anglais, pour « Non-Playable Character ». Sur Internet, cela désigne les personnages contrôlés par le jeu, qu’on ne peut pas jouer. Sur GTA V par exemple, ce sont tous les habitants de Los Santos avec lesquels on peut interagir, souvent peu gentiment. On voit aussi souvent cette expression dans les MMORPG.

Sur Internet, le terme a une connotation péjorative, car il désigne quelqu’un qu’on considère sans personnalité, « suiveuse », ou encore incapable de penser par elle-même. Un « PNJ », c’est quelqu’un qui ne fait que répéter les opinions de la majorité, qui suit les tendances sans réflexion critique. C’est l’équivalent d’un « normie », une autre expression du « slang », cet argot né sur le web.

Comment l’expression est-elle née ?

L’origine du terme vient des jeux de rôle, pour parler des personnages qui sont contrôlés par le maître du jeu (l’arbitre et le narrateur d’une partie). Cela peut être un simple figurant comme un personnage qui interagit avec les joueurs.

Takemura, dans Cyberpunk 2077, est un PNJ. // Source : Delyth Angharad

L’expression a été reprise et popularisée par les jeux vidéo, vous en connaissez forcément : les dresseurs qu’on affronte dans Pokémon, les habitants de Los Santos qu’on croise dans GTA V, ou encore tous les personnages, ennemis comme alliés, dans Skyrim.

Les PNJ en live et dans les sketchs

Sur les réseaux sociaux, les PNJ peuvent désigner des influenceurs, le plus souvent des femmes, qui se comportent comme des robots. Ils font cela durant des lives sur TikTok ou sur d’autres plateformes : dès qu’un cadeau est offert (un don sous forme de monnaie virtuelle), alors le « PNJ » se met à réaliser une action. Cela peut être sautiller, gémir, répéter frénétiquement une expression, etc.

Vous l’avez compris : ils imitent les PNJ dans les jeux vidéo, en répliquant leurs comportements très prévisibles. Les internautes peuvent « contrôler » ces influenceurs en leur donnant de l’argent. Une forme de fétichisme sexuel qui respecte les règles de TikTok et qui évite aux influenceurs d’aller sur des plateformes réservées aux adultes.

Sur TikTok et Instagram, d’autres créateurs profitent de la figure du PNJ pour faire des sketchs. Le compte le plus connu : Nicki i Loczek, un duo polonais célèbre pour ses imitations de PNJ. Nicole et Oskar Szymkowski reprennent les mouvements mécaniques et robotiques de ces personnages de jeux vidéo. Résultat : plus de 3 millions d’abonnés sur TikTok, des centaines de millions de vue et même une vidéo qui cumule plus de 100 millions de vues. Dans la francophonie, on peut penser à Andrea Catozzi et Joséphine Berry, pour leur série de sketchs Elle vit en couple avec un PNJ ».

Le PNJ sur Internet : un terme avant tout péjoratif

Sur les réseaux sociaux, on utilise surtout l’expression « PNJ » pour rabaisser ou tourner en dérision des personnes perçues comme conformistes, naïves ou dénuées d’originalité. Le PNJ, c’est donc toujours l’autre. Ainsi, de nombreux élèves publient sur TikTok ou Instagram des vidéos pour parler de leur « classe de PNJ » arguant que leurs camarades se ressemblent tous.

Un TikTok qui parle de « PNJ ». // Source : Capture Numerama via X

En 2024, une vidéo avait fait grand bruit sur TikTok et en dehors. Une vidéo montrait une bande d’amis dans une classe, avec en légende : « on se prépare à affronter les pnj de notre classe ». Sauf que les amis en question ont été accusés d’être eux-mêmes des PNJ, à cause de ressemblances physiques : coupe de cheveux, vêtements, etc.

Un exemple de l’utilisation du terme « PNJ ». // Source : Capture Numerama

Voici quelques exemples de l’utilisation du terme « PNJ » :

« Y’a que des PNJ dans ma classe cette année » ;

« Le top de PNJ » ;

« Il radote comme un PNJ » ;

« Quand elle me parle que de météo et de son chat, j’ai l’impression de discuter avec un PNJ » ;

« Des goûts de PNJ ça ».

