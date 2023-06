La radio Skyrock vient de communiquer sur la fin du réseau d’échange Skyblog, 20 ans après sa création. Des blogs très populaires dans les années 2000, témoins du web des adolescents de cette génération.

Le 22 juin, Skyrock a publié sur son skyblog un post teinté de nostalgie. Et a informé ses utilisatrices et utilisateurs que les skyblogs seraient prochainement fermés.

« Aujourd’hui, les skyblogs rentrent dans l’Histoire. Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plateforme et les skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l’accès public. Chacun pourra transférer sur sa machine son blog, s’il le souhaite, et éventuellement l’effacer », a indiqué la plateforme de blogging française.

Des blogs très populaires dans les années 2000

Lancé fin 2002, le réseau social permettait jusqu’alors aux internautes de créer leur propre blog et d’y partager des publications, des photos, mais aussi d’échanger par messagerie avec d’autres inscrits. Un site qui a connu un succès non négligeable puisque l’équipe Skyrock rappelle qu’il s’agissait en 2007 du 17ᵉ le plus visité au monde. D’après les chiffres recueillis par Skyrock, plus de 19 millions de blogs auraient vu le jour depuis 2002 et 640 millions d’articles mis en ligne sur Skyblog.

Sur Skyblog, la récompense ultime est d’être mis en avant comme un blog star. // Source : Skyrock/Capture d’écran

Si elle a depuis été dépassée par les autres réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, certains restent fidèles à la plateforme. Sur Twitter, des Françaises et Français se rappellent du blog qu’ils avaient ouvert pour écrire sur leur passion ou leur célébrité préférée, et partagent leurs souvenirs. Le tout en ironisant parfois sur le style très vintage et pixélisé des posts Skyblog, symbole d’un Internet bien différent d’aujourd’hui.

Bye mon Skyblog spécial kpop 😔

https://twitter.com/CeliaHelan/status/1672163052693733381

La fermeture de Skyblog, on se plaint souvent que c'était mieux avant, là le site il est bien resté dans les années 2000 ahah

Les skyblogs ne disparaitront pas complètement

Mais, le célèbre site, prisé des jeunes nés dans les années 90, ne sera pas oublié pour autant. L’Institut National de l’Audiovisuel (INA), va archiver les skyblogs et donc permettre leur conservation. « Ce trésor sociologique sera anonymisé et prendra le chemin des archives nationales afin que demain les érudits et les chercheurs puissent se rendre compte avec une granularité inimaginable précédemment de ce qu’était la nouvelle génération du début du XXIe siècle », précise Skyrock dans son communiqué. Un choix qui s’explique par le fait que Skyblog soit une plateforme de blog pionnière des échanges sur le web en France.

#Skyrock vient d'annoncer la mise hors ligne de son célèbre réseau de blogs. Cette mémoire ne sera pas pas perdue ! L'équipe #skyblog nous a contacté et nous avons sauvegardé 1 636 945 #skyblogs 🙌 @Inatheque1 @Ina_audiovisuel @SkyrockFM #webarchiving

Pour ceux qui essayent depuis des années de supprimer les blogs ouverts durant leur adolescence, par honte (oui oui, on le sait très bien), mais qui n’ont jamais réussi à retrouver leur mot de passe pour le faire, le soulagement est probablement de mise. Bientôt, plus personne ne pourra retrouver vos états d’âmes postés avec une écriture approximative en 2006. Cela dit, peut-être que des chercheuses et chercheurs auront l’occasion de les lire, puisqu’ils appartiennent désormais à l’Histoire…

