Disponible uniquement sur Nintendo Switch, Disney Illusion Island associe graphismes féériques et gameplay accessible pour captiver petits et grands autour d’une passion commune. Simple, mais efficace.

Se rendre à Disneyland Paris pour rêver le temps d’un week-end, en couple, en famille ou entre amis, devient de plus en plus un luxe. Fort heureusement, le monde de Mickey ne s’arrête pas à son parc d’attractions. Aujourd’hui, la plus célèbre des souris dispose d’un héritage qui touche tous les domaines. Et si vous ne voulez pas craquer votre PEL pour aller à Marne-la-Vallée, peut-être avez-vous 40 € pour découvrir Disney Illusion Island, un jeu disponible sur Nintendo Switch depuis le 28 juillet. On peut y jouer à quatre, soit de quoi réunir petits et grands dans un même salon.

Disney Illusion Island met bien évidemment en scène la célèbre mascotte de Disney, qui n’en est pas à sa première aventure vidéoludique. En compagnie de Minnie, Donald et Dingo, Mickey doit retrouver trois livres magiques, éparpillés dans des environnements assez étendus. Le quatuor pourra fort heureusement compter sur l’aide des autochtones, tandis qu’il lui faudra naviguer entre les différents pièges qui pullulent dans les biomes. Disney Illusion Island s’épanouit donc dans une formule assez classique : des décors en 2D accueillent Mickey et consorts et charges aux joueuses et aux joueurs de remplir des objectifs en récupérant de nouvelles aptitudes au passage.

Donald en prend pour son grade dans Disney Illusion Island. // Source : Capture Nintendo Switch

Disney Illusion Island n’est pas Rayman, mais Castlevania

Pauvre Donald Donald fait clairement office de souffre-douleur dans Disney Illusion Island. Les héros reçoivent des pouvoirs sous la forme d’objets (ou de nourriture pour Dingo), et le canard est toujours lésé. Un gros plus pour l’humour. Un gros moins pour le personnage.

Si on regarde des images et des vidéos de Disney Illusion Island, il est difficile de ne pas penser à Rayman Origins et Rayman Legends, deux jeux de plateforme signés Ubisoft (des bijoux). Eux aussi peuvent être joués à plusieurs. Mais, en réalité, la comparaison s’arrêtera là, dans le sens où Disney Illusion Island est davantage un héritier du genre Metroidvania, avec une carte immense à explorer. Dans les deux Rayman, on enchaîne des niveaux de manière très linéaire. Par rapport à ses ancêtres, Disney Illusion Island abandonne quand même un élément apportant : l’action. Mickey, Minnie, Donald et Dingo sont incapables de se battre. Vous ne pouvez même pas sauter sur la tête des ennemis, comme le ferait le plombier Mario.

On sent que la cible de Disney Illusion Island est la plus universelle possible.

Par conséquent, le gameplay de Disney Illusion Island consiste à éviter tout ce qui cherche à diminuer votre jauge de vie matérialisée par des cœurs. Au début, on ne pourra que sauter. Puis, petit à petit, on récupère des pouvoirs qui permettent d’être plus à l’aise et, surtout, d’accéder à des passages tout d’abord fermés. Double saut, appui sur les murs, capacité de planer, plongée sous-marine… On observe une vraie montée en progression, articulée autour d’un défi globalement assez enfantin. Le fait de se débarrasser des combats facilite beaucoup la vie de tout le monde et, quand on croise un boss, le jeu devient un mini puzzle. Par conséquent, on sent que la cible de Disney Illusion Island est la plus universelle possible.

Même pendant les combats de boss, on ne se bat pas. // Source : Capture Nintendo Switch

Les développeurs ont pensé à d’autres éléments susceptibles d’adoucir un peu plus la difficulté. En sélectionnant son personnage (aucune différence dans la prise en main), on choisit le nombre de cœurs dont il dispose (jusqu’à l’invulnérabilité). Les checkpoints sont nombreux et bien placés, de manière à ne pas pénaliser les erreurs. Quand on joue à plusieurs, on peut se donner quelques coups de pouce — ce qui engendra sans doute des échanges ludiques entre un parent et un enfant. Sinon, les héros de Disney bougent suffisamment bien pour qu’on s’y retrouve, avec un gameplay simpliste et agréable. Il ne mobilise pas trop de touches, permettant aux plus jeunes de prendre du plaisir sans jamais s’agacer. Seule l’exploration pure et dure pourra rebuter : Disney Illusion Island impose de nombreux allers/retours, et la carte devient de plus en plus surchargée par les indicateurs. Pour atteindre les 100 % de complétion, c’est-à-dire trouver l’ensemble des secrets faisant référence à la riche histoire de Mickey, il faudra aimer la redondance.

C’est vraiment très joli visuellement. // Source : Capture Nintendo Switch

Si Disney Illusion Island convaincra difficilement les amatrices et amateurs de défi relevé, il risque en revanche de mettre tout le monde d’accord sur son habillage. On sent que Dlala Studios s’est mis une pression immense pour faire honneur à Mickey et son univers. C’est pétillant, coloré et bourré de petits détails qui font mouche (y compris dans les décors). Les animations forcent le respect et il est simplement dommage de constater que la caméra a parfois du mal à suivre, avec un comportement étrange au niveau de la gestion du zoom. La forme est parachevée par une bande son à propos, avec des orchestrations dignes de Disneyland Paris. On s’y croirait. Pour les fans, c’est une excellente nouvelle — et un moyen de ne pas dépenser un bras.

Zéro difficulté à noter Disney Illusion Island est d’abord un très joli jeu. Si l’idée de base était de rendre hommage à la mythologie entourant Mickey, alors c’est une pleine réussite. Le travail sur les animations et les nombreux détails qui pullulent à l’écran donnent envie d’avancer. C’est d’autant plus vrai que cette exclusivité Nintendo Switch ne cherche jamais à être un jeu difficile. Son universalité est un argument certain pour réunir petits et grands (jusqu’à 4 joueurs). Celles et ceux qui s’attendaient à un jeu de plateforme classique dans lequel on enchaînerait les niveaux seront surpris d’apprendre que Disney Illusion Island épouse le genre Metroidvania. Il se permet même de le faire avec un angle intéressant : zéro combat, que du doigté pour éviter les nombreux pièges. C’est malin, mais très simpliste à l’arrivée.

