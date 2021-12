À quelques jours de Noël, Ubisoft offre l’excellent Rayman Origins sur PC. Ne passez pas à côté.

Ubisoft a enfilé son costume de père Noël avant l’heure. Dans un communiqué publié le 14 décembre annonçant ses promotions d’hiver organisées sur son Store, l’entreprise française partage une bonne nouvelle : jusqu’au 22 décembre, la version PC de Rayman Origins est offerte à tout le monde.

Pour récupérer ce joli cadeau, il suffit de se rendre à cette adresse et de cliquer sur le bouton ‘Obtenir gratuitement’ pour ajouter Rayman Origins à sa bibliothèque. On rappelle qu’Ubisoft offre régulièrement des jeux vidéo anciens. Il y a quelques semaines, on pouvait récupérer Splinter Cell: Chaos Theory.

Rayman Origins // Source : Ubisoft

Pourquoi il faut jouer à Rayman Origins ?

Il ne faut vraiment pas passer à côté de Rayman Origins, sorti en 2012 sur une multitude de plateformes. On y retrouve la célèbre mascotte d’Ubisoft, dans une aventure en 2D portée par des graphismes magnifiques. On se croirait vraiment dans un dessin animé, grâce à l’utilisation d’un moteur graphique UbiArt Framework qui permet d’atteindre un niveau de détails assez ahurissant (il a également fait ses preuves sur le touchant Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre).

Autre point fort : on peut jouer jusqu’à quatre à Rayman Origins, qui réunit 66 niveaux à parcourir à l’envi pour découvrir toujours plus de secrets (ils sont répartis dans 12 univers distincts, assurant une belle variété à l’aventure). Généreux, le titre supervisé par Michel Ancel — le père du tout premier Rayman — en met plein les yeux et les oreilles. En termes de gameplay, il est parfois nécessaire de faire preuve de doigté pour se sortir de situations périlleuses, notamment lors des combats contre les boss.

Notez qu’une suite directe existe : baptisée Rayman Legends, elle s’inscrit dans la lignée.

Votre PC fera-t-il tourner Rayman Origins ?

Rayman Origins étant un jeu vidéo très ancien et peu gourmand en ressources, votre PC ne rencontrera aucune difficulté pour sublimer sa direction artistique magnifique.

Voici les configurations recommandées par Ubisoft :