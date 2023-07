Comme en 2017 et 2022, un atlas communautaire est disponible pour comprendre tous les mèmes et toutes les références en pixel art qui se trouvent sur r/Place.

L’édition 2023 de r/Place est désormais terminée. Dans la soirée du 25 juillet, le jeu communautaire sur Reddit a progressivement été désactivé : d’abord en proposant des pixels en nuances de gris au lieu des pixels colorés habituels, puis en ne laissant à la fin que des pixels blancs. Continuer à jouer revenait donc à effacer petit à petit la fresque. Comme en 2022.

Cette séquence aura été étrange de bout en bout : d’abord parce que nombre de streameurs ayant participé à la Pixel War de 2022 ont boudé l’évènement. Ensuite, parce que personne n’imaginait que r/Place reviendrait si vite, un an à peine après la dernière édition. Enfin, parce que Reddit traverse une grave crise depuis juin. C’était tendre le bâton pour se faire battre.

Une édition 2023 de r/Place qui restera étrange dans la mémoire collective. // Source : Reddit

Dans les derniers instants de r/Place édition 2023, les internautes ont d’ailleurs fait passer un message à la direction du site communautaire. Un immense « fuck spez » a été dessiné avec les pixels blancs, par dessus toutes les autres créations. Spez est le pseudonyme de Steve Huffman, le patron de Reddit. D’une certaine façon, r/Place s’est finie comme elle avait commencé.

Évidemment, Reddit n’a pas gardé l’image de r/Place barrée du tag pixelisé « fuck spez » comme photo finale de la fresque. Le visuel définitif retenu sur r/Place est un patchwork pris quelque temps auparavant. Les pixels noirs et blancs ne sont pas visibles. En revanche, il y a bien un « fuck spez » qui apparaît à droite de l’image, et colorié avec divers drapeaux.

Pour aller plus loin r/Place : visionnez en accéléré la conquête des Français et les créations en pixel art

Tous les mèmes et toutes les références de r/Place

Mais au-delà de la Pixel War et du conflit entre Reddit et sa communauté, r/Place a été un haut lieu de création en pixel art. Des drapeaux, des figures historiques, des mèmes, des stars du net, des logos, des clins d’œil à des communautés sur Reddit, des personnages de mangas, des monuments, des clins d’oeil culturels… r/Place, une fois encore, donne beaucoup à voir.

Comme en 2017 et 2022, un atlas collaboratif permet de saisir le sens de la totalité (ou presque) des dessins en pixel art figurant sur r/Place édition 2023. Il suffit de déplacer votre curseur et de cliquer sur la mosaïque de votre choix pour visualiser des informations contextuelles en anglais. Un résumé est présent, accompagné parfois de liens, tels Wikipédia.

Vous apprendrez par exemple que l’immense créature grise et verte en bas à gauche de la fresque est Estrangeiro, ou que le tableau représentant un humanoïde avec un chien est le fruit d’une collaboration entre deux streameurs, l’Espagnol Rubius et le Russe Bratishkinoff. Bien sûr, les références françaises sont décrites et sourcées, ce qui aidera les internautes étrangers à les comprendre.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !