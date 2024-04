Lecture Zen Résumer l'article

Une mystérieuse chanson, considérée comme perdue à jamais, a finalement été retrouvée grâce au travail de plusieurs internautes. Everyone Knows That avait pour origine un film pour adultes, diffusé en 1986.

C’est une enquête menée depuis près de 3 ans qui se termine. L’origine d’Everyone Knows That, la mystérieuse chanson qui a fasciné Internet pendant des années, a enfin été retrouvée. Le mystère de sa provenance a été levé de façon plutôt étonnante. C’est le Guardian qui a repéré la nouvelle le 29 avril 2024, dévoilant la réponse : le morceau venait d’un film porno.

Everyone Knows That a enfin été retrouvée

La quête des origines d’Everyone Knows That commence en 2021, lorsqu’un internaute surnommé Carl92 partage un court extrait de 17 secondes sur le site WatZatSong, en demandant si quelqu’un connait sa provenance. Carl92 reste sans réponse, mais l’extrait est ensuite partagé sur Reddit, où la question captive immédiatement. Un forum spécial dédié à la recherche de la chanson est ainsi créé dans la foulée. Pendant 3 ans, ses 47 000 membres fouillent Internet de fonds en comble, dans l’espoir de découvrir d’où ce rythme entêtant vient.

De nombreuses théories font surface au cours des années, alimentées notamment par le silence de Carl92 sur la provenance de l’extrait et sur son désintérêt soudain pour les avancées des recherches. Des milliers de personnes se passionnent pour ce mystère et le youtubeur Feldup y consacre également une vidéo. Finalement, un internaute surnommé south_pole_ball réussit à retrouver un des auteurs de la chanson, un certain Christopher Saint Booth, après avoir épluché des banques de données musicales. Il s’est ainsi rendu compte que le compositeur avait majoritairement travaillé pour des musiques diffusées dans des films pornographiques.

south_pole_ball regarde alors toutes les vidéos auxquelles Christopher Booth avait participé, est-il précisé dans le forum Reddit. Au bout d’un moment, il finit par trouver la réponse : Everyone Knows That vient d’Angels of Passion, un film pour adultes diffusé en 1986. Depuis cette révélation, tout Internet célèbre la trouvaille — Christopher Saint Booth lui-même a parlé de l’histoire sur Instagram.

Le compositeur de la chanson a publié ceci sur Instagram. // Source : Capture d’écran Numerama

Reste un problème pour les fans : la version originale de la chanson n’est disponible qu’en basse qualité, et avec les bruitages du film, incluant donc des gémissements et autres sons suggestifs. Des versions modifiées sans cris ont été publiées sur YouTube, mais beaucoup attendent une nouvelle interprétation, en haute définition. Peut-être arrivera-t-elle prochainement.

