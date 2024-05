Lecture Zen Résumer l'article

Dans La France du futur, une série documentaire soutenue par le CNC, Numerama part en quête de projets scientifiques et technologiques pour le monde de demain. Des petites révolutions qui commencent maintenant. Bande-annonce.

Le futur sera forcément surprenant. C’est le postulat de notre première série documentaire : La France du futur. Quatre épisodes, pour quatre innovations scientifiques et technologiques qui pourraient bien définir le monde de demain. Découvrez dès maintenant la bande-annonce :

En 2022, nous vous présentions un ambitieux projet : Fournaise. Dans ce format documentaire de 50 minutes, réalisé par Louise Audry, nous faisions appel au journaliste Marius Riviere pour sillonner la France à la recherche de solutions pour une ville plus vivable face au défi du réchauffement. Mais de nombreux défis se posent pour l’avenir : l’habitat, l’énergie, l’informatique, la médecine, la liste est longue.

C’est ainsi que La France du futur est née. Une série dédiée à des projets hors du commun, et qui pourraient bien transformer notre mode de vie. Entre 2023 et 2024, les équipes de Numerama sont donc parties à la recherche de révolutions qui ne font que commencer. Parfois, à quelques kilomètres de chez vous.

Le futur à portée de regard

L’avenir paraît lointain. L’avenir semble démesuré. Il n’est pourtant ni l’un ni l’autre. Dans La France du futur, nous avons décidé de changer d’échelle. Le futur est à proximité. Le futur, nous le construisons avec plus d’humanité que nous l’imaginons.

Extrait de la série La France du futur. // Source : Louise Audry/Numerama

La maison du futur, telle que présentée dans notre série, ne sera pas connectée. Elle ne sera pas remplie d’objets technologiques et d’écrans dernier cri. Elle sera en terre et en paille.

Derrière ce titanesque soleil artificiel que nous vous ferons visiter en long et en large, nous vous montrerons celles et ceux sans qui recréer les réactions physiques des étoiles sur Terre serait impossible.

Ce n’est pas non plus qu’un road trip dans la France des innovations : cette série documentaire Numerama est une série de vulgarisation scientifique. Quand l’information va et vient à toute vitesse, les connaissances forment de leur côté un socle, solide, mais fluide, qui définit notre compréhension du monde.

À l’appui des voix d’Adeline Chetail (Zelda, The Last of Us, Arcane) et de Benoît Allemane (Morgan Freeman, Cosmos, La vie sur notre planète), le futur se transformera aussi en récit — accessible à toutes et tous.

Extrait de La France du futur. // Source : Naulipe Upgrade/Pauline Cuzuel/Numerama

Qu’est-ce que La France du futur ?

Produite par Numerama, La France du futur est possible grâce au soutien du Centre national du Cinéma et de l’Image animée (CNC). Nous les remercions chaleureusement pour leur confiance.

Les 4 épisodes de dix minutes seront diffusés durant le printemps et l’été 2024 sur notre chaîne YouTube. Les adhérents et adhérentes de Numerama Plus recevront chaque épisode en avant-première dans la newsletter ToujoursPlus.

À la réalisation des épisodes : Naulipe Upgrade, Louise Audrey, Naël Fontaine

Journalistes, Marius Riviere, Marcus Dupont-Besnard, Charlotte Mauger

Motion design / assistante réalisatrice : Nino Barbey

Producteur exécutif : Marcus Dupont-Besnard

Producteur délégué : Julien Cadot

