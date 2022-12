Blizzard Entertainment vend une édition collector un peu spéciale de Diablo IV. Elle réunit plusieurs objets, mais il n’y a pas le jeu inclus.

Blizzard Entertainment a ouvert les précommandes pour Diablo IV, futur gros hit attendu pour le 6 juin 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X. Il y a de quoi se perdre parmi toutes les éditions proposées. D’autant que l’entreprise américaine vend une édition collector qui ne contient pas le jeu. Il faut donc faire attention aux mauvaises surprises.

Dans la boutique en ligne de Blizzard Entertainment, il est possible d’acquérir un Coffret Collector Limité aux couleurs de Diablo IV. Au regard de son prix dépassant les 100 €, on pourrait naïvement penser qu’il y a bien le jeu dans la boîte. Ce n’est pas le cas, comme le précise la description : « Aucun jeu n’est inclus. Pour acheter un exemplaire de Diablo IV, rendez-vous sur Diablo.com. »

Cette jolie de boîte Diablo IV ne contient pas le jeu. // Source : Blizzard

Une édition collector de Diablo IV… sans Diablo IV

Pour 109,66 €, ce Coffret Collector Limité permet d’obtenir des goodies qui plairont assurément aux fans. Ils y trouveront : une bougie électrique double-face (les piles sont fournies !), un tapis de souris, une carte en tissu du Sanctuaire, un pin de la confrérie Horadrim, un artbook de 300 pages et deux tirages d’art. C’est un peu cher pour un collector privé de l’élément essentiel — le jeu, vendu à partir de 69,99 € (PC) et 79,99 € (console). Pour qui souhaiterait tout acheter, la facture totale s’élève au minimum à 179,65 €, à condition d’opter pour la version standard de Diablo IV.

Car, bien évidemment, Blizzard Entertainment multiplie les éditions pour son RPG orienté action. En plus de la version Standard, on retrouve les déclinaisons Deluxe et Ultimate. Plus on monte en gamme, plus on obtiendra quelques bonus plus ou moins intéressants.

Voici les différences entre les trois versions de Diablo IV :

Standard Deluxe Ultimate Le jeu ✅ ✅ ✅ Accès anticipé à la bêta ✅ ✅ ✅ Monture Port. de lum. ✅ ✅ ✅ Objets multi-jeux ✅ ✅ ✅ Accès anticipé au jeu ❌ ✅ ✅ Monture et arm. de monture ❌ ✅ ✅ Passe de combat ❌ ✅ ✅ Émote Ailes du Créateur ❌ ❌ ✅ 20 niveaux du Passe de combat ❌ ❌ ✅ Prix (PC) 69,99 € 89,99 € 99,99 € Prix (console) 79,99 € 99,99 € 109,99 €

A priori, l’édition intermédiaire est la plus intéressante : pour 20 € de plus, vous obtenez la possibilité de jouer en avance et le Passe de combat (qui coûtera au minimum 10 € en achat séparé). À cette offre multipliant les choix possibles, il est nécessaire d’ajouter l’économie complexe du jeu.