Le prix du placement de produit le plus en retard de 2020 est attribué à RED pour son Hydrogen One !

En 2017, RED, la marque d’outils professionnels à destination des vidéastes, annonçait en grande pompe le lancement futur d’un smartphone en tous points révolutionnaire. Son nom ? Hydrogen One. Lors de son annonce, le produit multipliait les adjectifs et les caractéristiques improbables, qui nous avaient fait penser à une mauvaise blague. Mais après des mois de retard, l’engin « à écran holographique » est finalement sorti en 2018, aussi mauvais que ses prétentions étaient hautes. Un échec si cuisant que sa suite, Hydrogen 2, a été annulée.

Un Hydrogen One dans le prochain Fast & Furious

En avait-on alors fini, le 25 octobre, quand RED annonçait la fin de cette gamme ? C’est ce que l’on pensait, mais c’était sans compter sur les ratés du marketing. Car le RED Hydrogen One est la star technologique de Fast 9, le prochain film de la saga Fast & Furious. Dès la bande-annonce, publiée le 31 janvier, on voit le smartphone dans plusieurs véhicules, dont celui de Dom, sur une sorte de socle pour voiture.

Han Lue possède également un modèle dans sa voiture. Comment peut-on, dès lors, se retrouver avec un engin annulé dans un film sorti bien après son annulation ? La piste la plus probable est un placement de produit qui a mal tourné. Tout est allé très vite pour l’Hydrogen One en 2019 : le smartphone a été lancé en 2018, puis essayé, puis discrédité, puis annulé. Du côté de Fast 9, le tournage a eu lieu en août 2019, en Géorgie, alors que RED y croyait encore : un mois avant, l’entreprise annonçait l’Hydrogen Two, la suite de son premier échec, annulée. Le tournage a donc bien pu avoir lieu avec le produit placé par les équipes marketing, qui n’ont rien pu faire après l’annonce de l’arrêt de la gamme.

Les quelques fans de l’objet pourront espérer qu’il ait un vrai rôle dans l’intrigue, sorte de champ du cygne pour un smartphone de la démesure. Ce qui collerait tout à fait à l’esprit de la série Fast & Furious, connue pour ses scènes de conduite absolument épiques. Réponse le 20 mai 2020, lors de la sortie du film au cinéma en France.