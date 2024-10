Lecture Zen Résumer l'article

Spotify sonde certains de ses utilisateurs français pour leur demander s’ils seraient prêts à payer leur abonnement. Un sondage qui suggère que le service de streaming augmenterait ses tarifs de 2 euros par mois. Ce serait une augmentation de plus dans une série de hausses qui dure.

Spotify a envoyé un sondage à certains de ses abonnés Premium en ce début octobre pour savoir s’ils pourraient se désabonner si le tarif augmentait. La plateforme de streaming musical paraît avancer à pas de loup pour savoir si elle pourrait accroître le prix de l’abonnement sans provoquer la gronde de ses clients.

Spotify pourrait vouloir augmenter le prix du Premium en France

C’est sur X qu’un internaute du nom de Louan a dit avoir reçu un questionnaire de de Spotify. Un questionnaire assez étrange, dont la première partie « concernait le prix de l’abonnement Spotify Premium ainsi que ses avantages. » Mais ça, c’est normal. Non, ce qui est étrange, c’est que Spotify indique vouloir « savoir ce que vous pensez de l’économie en France et de son impact sur vous. » Le service a demandé à quelques-uns de ses utilisateurs leur ressenti sur le contexte économique de la France, leur situation financière et son évolution ainsi que sur leurs pratiques en matière de streaming audio.

Spotify sonde certains de ses abonnés // Source : @louaben via X

La question qui intrigue le plus, c’est celle sur le choix entre plusieurs abonnements. Spotify a posé une question : préfèreriez-vous un abonnement gratuit, ou un abonnement avec des avantages (pas de publicité, choix de l’ordre de lecture, écoute en hors connexion et qualité audio supérieure, entre autres). Sauf que le tarif indiqué pour le compte Premium n’était pas de 11,12 euros comme c’est actuellement le cas, mais de 13,12 euros.

Spotify a envoyé un sondage à certains de ses abonnés // Source : @louaben via X

De quoi suggérer que Spotify pourrait augmenter son tarif en France, si les retours de ses abonnés ne sont pas si mauvais que ça. Cela représenterait une hausse de 2 euros par mois, soit de 15,25 %. On peut penser que si cette augmentation est mise en place, les autres formules (Étudiants, Duo et Famille) seraient également plus chères qu’avant.

Pourquoi Spotify adopte cette stratégie

En mai dernier, Spotify augmentait ses tarifs en France : l’abonnement Premium de base était passé de 10,99 à 11,12 euros. Une augmentation de 1,18% que la plateforme expliquait par la taxe sur les services de streaming musicaux de 1,2% contre laquelle la plateforme s’est battue. Une taxe que Spotify n’a pas voulu absorber. Pourtant, moins d’un an auparavant, Spotify avait aussi augmenté le prix du Premium d’un euro : il était passé de 9,99 à 10,99 euros par mois.

L’application Spotify // Source : Canva

Le problème avec Spotify, c’est que la plateforme n’est pas rentable, ou du moins, ne l’était toujours pas jusqu’à maintenant. En 2023, Spotify a perdu 446 millions d’euros et en 2022, c’était 659 millions d’euros. Alors même que l’année dernière, la plateforme a gagné 23% d’utilisateurs et 15% d’abonnés. Daniel Ek, fondateur de l’entreprise, s’était dit confiant pour 2024, en parlant de « solides développements de produits, conduisant à une croissance forte, mais avec une attention accrue à la monétisation et à l’efficacité. »

Une stratégie qui semble fonctionner : dans son dernier rapport financier qui concerne le deuxième trimestre 2024, Spotify a annoncé avoir dégagé 266 millions de dollars et continue d’augmenter son nombre d’utilisateurs (gratuits et payants). Pour arriver à ses objectifs de profitabilité, il paraîtrait que la plateforme réfléchisse à augmenter de nouveau ses tarifs. Quitte à faire le pari que ses utilisateurs ne se tourneront pas vers un service de streaming concurrent.

