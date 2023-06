Un joueur de Diablo IV est parvenu à faire ressembler son personnage à Shredder, le grand méchant de la licence Tortues Ninja.

Si Diablo IV repose sur cinq classes assez connues des aficionados (barbare, sorcière, druide, nécromancien et voleur), ce quatrième opus permet d’aller beaucoup plus loin dans la personnalisation de son héroïne ou de son héros. Après avoir choisi sa classe, on peut modifier les traits du visage, passer chez le coiffeur, ajouter du maquillage ou encore choisir des bijoux. Pour l’apparence, Diablo IV ne va pas aussi loin que certains jeux vidéo (exemple : Cyberpunk 2077), mais cela n’empêche pas les plus créatifs de reproduire des personnages connus de la pop culture grâce aux butins qu’ils ramassent.

Comme repéré par Game Rant dans un article publié le 12 juin, un joueur de Diablo IV s’est amusé à faire de son personnage l’égal de Shredder, le grand méchant des Tortue Ninja. L’intéressé s’est empressé de partager sa création sur les forums Reddit, avec une ressemblance il est vrai troublante avec le vilain. Et, grâce à la transmogrification, qui permet de garder toujours le même look même en changeant son équipement, il pourra rester comme ça jusqu’à la fin des temps.

Shredder (film des années 90) Shredder (dessin animé)

On peut ressembler à Shredder dans Diablo IV

Shredder dans Diablo IV // Source : Reddit

« Où sont les Tortues Ninja ? », clame Lizlo1982 dans sa publication Reddit présentant son Shredder. On reconnaît le méchant des Tortues Ninja dès le premier coup d’œil. Tout y est : le casque imposant qui ne laisse apparaître que les yeux (d’aucuns voient Predator), une dégaine générale de ninja, quelques pièces d’armure et des gants jonchés de pics et de griffes. Même la couleur violette, généralement utilisée dans les différentes incarnations de Shredder, est préservée (la transmogrification permet de teinter ses pièces d’équipement). Il ne manque que la cape pour être 100 % raccord avec ce qu’on connaît du personnage.

À noter que Lizlo1982 est parti d’un voleur pour recréer Shredder. Ce qui fait sens : cette classe est un excellent point de départ pour épouser au mieux la morphologie du vilain et le design des accoutrements au sens strict. Un druide aurait trop d’embonpoint, un barbare serait trop musclé, un nécromancien manquerait d’épaisseur tandis que Shredder ne ressemble ni de près ni de loin à un sorcier. Car si Diablo IV permet de personnaliser son héroïne ou son héros, les designers se sont arrangés pour que votre classe ne s’éloigne jamais de l’apparence qu’elle est censée avoir.

Pour aller plus loin Diablo IV : les 8 conseils pour gagner des niveaux rapidement

Lizlo1982 a quand même eu une part de chance pour obtenir le look de Shredder. Car il lui a fallu dénicher toutes les pièces d’équipement adéquates (c’est surtout vrai pour le casque et les gants). Il y a une grande part d’aléatoire dans le loot qu’on récupère dans Diablo IV, aussi bien pour la puissance que le design. Et Lizlo1982 n’est visiblement pas le seul à être inspiré par Shredder, si on en croit cette capture d’écran Reddit montrant d’autres modèles.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !