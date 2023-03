Boss emblématique du premier Diablo, Le Boucher est de retour dans le quatrième épisode pour malmener les joueuses et les joueurs, avec des apparitions aléatoires.

Pendant le premier week-end de la bêta ouverte de Diablo IV, j’ai eu l’occasion de jouer avec une amie. À peine avions-nous lancé la session qu’elle m’a avouée, un peu paniquée, avoir été victime du Boucher. Elle se baladait tranquillement dans un donjon quand, soudain, un énorme ennemi est apparu de nulle part pour lui faire mordre la poussière. Notre première tâche fut alors de retourner sur les lieux du crime pour obtenir vengeance.

Problème ? Le Boucher en question n’est jamais apparu. Mon alliée était pourtant sûre de ce qu’elle avait vu. Et, effectivement, elle n’avait pas halluciné : ce boss, que les fans ont déjà croisé dans le tout premier opus (une sacrée rencontre à l’époque, déjà), est bien de retour dans Diablo 4. À l’occasion d’une longue interview publiée dans les colonnes d’Eurogamer le 21 mars, Blizzard a confirmé l’incertitude de ses apparitions durant une partie. Ce qui le rend d’autant plus dangereux.

Un héros du Boucher

Diablo IV sera peuplé de boss qui apparaissent sans prévenir

Preuve de la sournoiserie de Blizzard, le Boucher n’était pas dans la bêta fermée de Diablo IV organisée en décembre. Le fait qu’il fasse désormais partie du folklore est donc vraiment inattendu. « Nous aimons la manière dont certains monstres peuvent modifier la priorité des joueurs dans le gameplay », confie Joe Shely, le directeur du jeu. Il compare le Boucher aux Gobelins au trésor, à une différence près : il est là pour filer des cauchemars aux aventurières et aventuriers du Sanctuaire. À moins qu’ils ne soient bien préparés.

Blizzard assume pleinement vouloir créer l’effet de surprise avec le Boucher, un ennemi très puissant qui ne sera pas terrassé en quelques coups de hache. « Le Boucher peut créer une situation où vous devez fuir et, potentiellement, courir vers d’autres dangers ou jouer sous pression », décrit Joe Shely. L’agrément aléatoire ajoute une forme de pression. Même en ayant plus joué que mon amie et Julien, mon collègue, il n’est jamais venu (peut-être craignait-il ma puissante sorcière ?).

Car oui, prendre ses jambes à son cou est un moyen d’échapper à la puissance du Boucher (au bout d’un moment, il part). « Ce que j’aime à propos du Boucher est que la majorité des histoires est, ‘Je ne savais pas qu’il existait, j’ai été surpris, il m’a tué. C’est quoi ce bazar ?’, et puis ‘J’ai joué plus, je suis devenu plus puissant et quand il est apparu, j’ai eu ma vengeance’ », se félicite Rod Fergusson, directeur de la saga Diablo.

La firme américaine voit aussi le Boucher comme un moyen de titiller la nostalgie des joueuses et des joueurs, sans nécessairement tomber dans la redite — sachant qu’il y aura d’autres ennemis du genre qui pourraient être ajoutés dans Diablo IV. Comme il s’agit d’un jeu-service, les développeurs ont tout le loisir d’intégrer d’autres éléments traumatisants sur le long terme. Comme c’est le cas pour les boss mondiaux.

