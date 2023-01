Microsoft organiserait une conférence Xbox à la fin du mois de janvier. Il est vraiment temps que la multinationale prenne la parole.

Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West ou encore God of War Ragnarök : en 2022, Sony a gâté les propriétaires d’une PlayStation 5 et celles et ceux ayant une PS4. Dans le camp d’en face, le bilan est moins enthousiasmant. L’année fut bien plus insignifiante pour Microsoft et bien malin sera celui qui citera une exclusivité Xbox marquante.

Pour exister, Microsoft s’en est remis à son Xbox Game Pass, service massue qui permet d’occuper les fans avec de nombreux jeux. Mais cela ne peut pas être le seul levier d’action du groupe américain. En 2023, la firme de Redmond doit donc prendre de bonnes résolutions et muscler franchement son catalogue de jeux exclusifs. Microsoft doit aussi mieux communiquer qu’en 2022, où ses périodes de silence ou d’absence n’ont pas été très encourageantes (où était Xbox pendant la cérémonie des The Game Awards ?).

Selon les informations de Windows Central publiées le 9 janvier, un événement Xbox serait organisé le 25 janvier. Il s’agirait d’une présentation baptisée Developer_Direct. « Cela devrait être une semaine amusante, je suis ravi des jours à venir ! », a tweeté, de son côté, Aaron Greenberg. Cela ressemble bien à du teasing de la part du vice-président du département marketing de la marque Xbox.

Le Xbox Game Pass sait se montrer séduisant, mais cela ne peut être la seule stratégie next gen de Microsoft. // Source : Microsoft

Un événement Xbox pour bien lancer l’année 2023

Organiser une conférence, même petite, en janvier permettrait à Microsoft de bien lancer l’année 2023 et rassurer sa communauté en vue des mois à venir. Sa dernière prise de parole remonte au Tokyo Game Show 2022, en septembre, et n’avait pas fait grand bruit. C’est une éternité quand on sait qu’il faut régulièrement se montrer pour rappeler que l’on existe. Après une année 2022 sans réelle histoire à raconter, Microsoft entendrait rectifier le tir en musclant sa présence médiatique. C’est une bonne nouvelle pour la marque.

Que verrait-on pendant le Developer_Direct du 25 janvier ? Plusieurs jeux vidéo majeurs prévus avant décembre, avec a minima : le futur Forza Motorsport (qui devrait en mettre plein la vue), Minecraft Legends et Redfall. Le dernier titre cité, qui aurait dû alimenter le calendrier de 2022, se rapprocherait plus d’une expérience à la Far Cry. « Ce sera un aperçu intime des jeux majeurs de 2023, alors que Microsoft voudrait améliorer la transparence et la fréquence de son catalogue », précise Windows Central. En somme, il pourrait y avoir des surprises.

Si vous suivez l’actualité Xbox de près, vous comprendrez qu’il y aura peut-être un absent de taille lors de ce premier rendez-vous : Starfield, le gros projet actuellement développé par Bethesda (et naguère prévu pour le 11 novembre 2022). On n’était déjà pas très optimiste à son sujet, et on n’est visiblement pas près de le revoir. Il se dit que Microsoft aurait d’autres ambitions à son sujet, en matière de communication (une présentation dédiée ?).