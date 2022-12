L’acteur Idris Elba sera la star de l’extension de Cyberpunk 2077. Avec son charisme immense, il peut vraiment crever l’écran.

Idris Elba, légendaire Stringer Bell de la série culte The Wire, sera au casting de l’extension de Cyberpunk 2077, a annoncé CD Projekt Red dans une bande-annonce diffusée le 9 décembre (à l’occasion de la cérémonie des The Game Awards). Sa performance, saisissante, peut déjà être appréciée dans quelques séquences. Et l’acteur y étale tout son charisme.

Dans le DLC baptisé Phantom Liberty, à paraître en 2023 sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC, Idris Elba prêtera ses traits à Solomon Reed, un agent de la FIA pour les nouveaux États-Unis d’Amérique. Il serait la seule personne à qui se fier pour remplir une mission d’espionnage périlleuse. Bref, il devrait être un allié de poids pour V, toujours accompagné de Johnny Silverhand (Keanu Reeves). Pour Cyberpunk 2077, pouvoir compter sur une autre star est un argument immense.

Idris Elba peut-il sauver Cyberpunk 2077 ?

Troisième star Idris Elba est la troisième star à rejoindre l’univers Cyberpunk, après Keanu Reeves et Giancarlo Esposito. Ce dernier participe au casting vocal de la série d’animation Edgerunners.

Cette annonce est très bien accueillie par la communauté, qui a partagé sa joie dans les commentaires du teaser publié sur YouTube. « Voir Idris Elba en personnage de Cyberpunk fait augmenter l’engouement pour ce DLC », commente Rio III. Zachary Race-Lonsdale, lui, se réjouit de voir Idris Elba et Keanu Reeves être associés dans un même projet — « Cela a l’air incroyable ! » Quant à Steven Bridges, il est déjà client : « L’un de mes jeux préférés vient juste d’accueillir l’un de mes acteurs préférés. »

Il est effectivement difficile de ne pas être fan d’Idris Elba, acteur capable d’assurer une présence imposante à l’écran, sans besoin de parler. À l’instar de Keanu Reeves, il dispose d’un capital sympathie indéniable. Sa carrière à Hollywood parle pour lui : capable de prêter ses traits à Nelson Mandela, Idris Elba a participé à nombre de grosses productions. On l’a vu dans le Marvel Cinematic Universe (Heimdall dans les Thor), dans un film de super-héros DC Comics (The Suicide Squad) ou encore dans la saga Fast & Furious (le spin-off Hobbs & Shaw). Il a même prêté sa voix au Knuckles du film Sonic 2. Partout où il passe, Idris Elba marque les esprits — même quand les projets s’avèrent mauvais (exemple : la piètre adaptation de La Tour Sombre).

Idris Elba dans l’extension de Cyberpunk 2077. // Source : Capture d’écran

Anglais, Idris Elba a même longtemps été pressenti pour prendre la suite de Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Dans un podcast datant de septembre 2022, il a réfuté cette idée, malgré des bruits de couloir insistants (via GQ). « Ce n’est pas l’objectif de ma carrière. Je ne pense pas que jouer Bond satisfera l’un de mes buts personnels. Cela satisferait l’objectif d’un pays. Je ne vais pas vous mentir, partout où je vais, peu importe la culture, j’entends toujours parler de ‘Bond’. C’est au-delà de mon ressort. » Oui, nous sommes beaucoup à le vouloir dans le costume de 007, ce qui en dit long sur sa popularité.

Bref, il vaut mieux avoir Idris Elba, que de ne pas l’avoir. Et c’est une excellente nouvelle pour Cyberpunk 2077, qui a vraiment besoin de créer l’événement après des premiers mois placés sous le signe du chaos. L’année 2023 sera peut-être celle du jeu maudit de CD Projekt Red — et Idris Elba n’y serait pas étranger.