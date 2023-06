Microsoft commercialisera à la rentrée une nouvelle version de la Xbox Series S, la console la moins chère de son catalogue. Elle sera noire et s’appuiera sur un stockage plus étendu. On passe de 500 Go à 1 To.

Quel est le plus gros défaut de la Xbox Series S ? Certains diront sa puissance graphique, mais cela permet justement à Microsoft de vendre une console abordable. Non, le vrai problème de la Xbox Series S est son stockage, limité à 500 Go. C’est peu, surtout pour une console qui n’a pas de lecteur de disque. Ce problème sera bientôt de l’histoire ancienne : durant sa conférence Xbox Games Showcase du 11 juin, la multinationale a annoncé un nouveau modèle pour sa Xbox Series S.

Il y aura deux gros changements par rapport à la Xbox Series S commercialisée depuis novembre 2020. On passe d’un produit blanc à un produit noir, ce qui peut constituer une bonne nouvelle pour celles et ceux qui cherchent à accorder constamment la décoration de leur salon. Mais, plus important, la Xbox Series S passera à 1 To.

La Xbox Series S passe au noir et à 1 To

Cette Xbox Series S noire sera disponible à compter du 1er septembre, soit quelques jours avant la sortie de Starfield — le jeu le plus important de la fin d’année pour Xbox. A priori, elle ne remplacera pas la version 512 Go, toujours présente sur les outils promotionnels. Mais les 512 Go supplémentaires seront facturés : Microsoft l’annonce à 349 $, soit 50 $ de plus que la Xbox Series S de base. En France, cela devrait donner 349 €. 50 € pour 512 Go de stockage en plus, cela paraît être un bon deal quand on sait que les cartes mémoires Xbox sont super chères.

Famille Xbox Series // Source : Microsoft

Surtout, il est crucial d’acquérir une console avec un maximum d’espace de stockage quand on sait qu’il est possible d’avoir accès au Xbox Game Pass. Ce service de Microsoft permet d’installer des dizaines et des dizaines de jeux sur sa Xbox. Avec 1 To, on a le temps de voir un peu plus venir et d’en essayer un maximum.

On retrouve autrement la même compatibilité avec les accessoires de l’écosystème Xbox. Sur la puissance, il n’y a aucun changement : « Cette console propose les mêmes performances que la Series S (512 Go), désormais avec le double de stockage », précise Microsoft. On rappelle que la Xbox Series S peut faire office de box TV totale, en se posant comme une bonne alternative à l’Apple TV. Suffisant pour relancer les ventes ?

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !