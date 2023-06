Les Internationaux de France de tennis 2023 auront une finale qui va opposer Novak Djokovic à Casper Ruud. Plusieurs options existent pour suivre la rencontre de tennis à Roland-Garros, en direct et en streaming.

Les Internationaux de France de tennis 2023 s’achèvent. La finale des Messieurs en simple aura lieu ce dimanche 11 juin à partir de 14h30 sur le court Philippe-Chatrier. Elle opposera Novak Djokovic, qui a l’opportunité de décrocher une troisième victoire à Roland-Garros, à Casper Ruud, en quête d’une première victoire ici. Le Norvégien a déjà perdu deux finales.

Où regarder Roland-Garros en direct sur Internet aujourd’hui ?

Roland-Garros sur France Télévisions

En France, deux options s’offrent à vous : vous pouvez regarder le tournoi sur les chaînes de France Télévisions (France 2, France 3, France 4), ainsi que sur son site web France.tv et l’application France TV Sport. L’accès aux retransmissions est gratuit avec France Télévisions. Seule contrainte : vous aurez besoin d’un compte sur France TV si vous suivez les matchs en ligne.

La diffusion à la télévision commencera à partir du 28 mai, dès 11 heures, pour ce qui est de la phase finale du tournoi. Si vous voulez regarder les qualifications, qui ont lieu du 22 au 26 mai, ce sera sur le site France.tv et sur l’application France TV Sport. La quasi-totalité des matchs des phases finales de Roland-Garros sera sur France Télévisions.

Roland-Garros sur Amazon Prime Video

De son côté, Amazon Prime Video récupère toutes les sessions de soirée, du 29 mai au 7 juin, à partir de 20h30. Elles sont au nombre de dix et se déroulent sur le court Philippe-Chatrier. La plateforme s’occupe aussi des matchs sur le court Simonne-Mathieu (simple et double, dames et messieurs), et les deux principaux courts pour les qualifications (22 au 26 mai).

Amazon Prime Video proposera, en parallèle de France Télévisions, les demi-finales et la finale, pour les dames et pour les messieurs, en double et en simple. Le géant du streaming proposera aussi la finale du double mixte. Contrairement à France TV, la diffusion des matchs de tennis sur Amazon Prime Video nécessite de souscrire un abonnement à la plateforme.

Comment voir Roland-Garros en qualité 4K ?

Vous avez un téléviseur dernier cri capable d’afficher une qualité d’image en ultra haute définition (4K) ? Vous savez certainement que regarder Roland Garros en 4K est excessivement pénible. Vous devez vous trouver à proximité de Paris, Nantes et Toulouse pour bénéficier de la 4K via la TNT. Si vous êtes éligible, c’est par le canal 81 qu’il faut passer (France tv sport 4K UHD).

Il y a cependant une nouveauté de taille en 2023 : Molotov.tv propose le flux 4K de France TV à ses abonnés payants. C’est le meilleur moyen d’accéder à Roland Garros en UHD.

France TV se félicite de sa faculté à assurer « la diffusion du court Philippe-Chatrier en images UHD/4K pendant toute la quinzaine du Tournoi ». Grâce à l’UHD, « France TV améliore l’expérience télévisuelle des téléspectateurs » et se place « à la pointe de la technologie, enrichie d’une palette de contrastes et de couleurs étendue ». En réalité, ce pas ne concerne encore qu’une minorité.

Qu’attendre de la compétition ?

L’absence de Rafael Nadal, qui est pratiquement invincible sur terre battue — la surface justement utilisée à Roland-Garros –, est de fait une aubaine pour ses rivaux. Un Novak Djokovic, par exemple, n’a gagné qu’à deux reprises en simple lors des éditions 2016 et 2021 (là où Rafael Nadal a soulevé à quatorze reprises ce trophée !).

Mais le tournoi des simples messieurs ne sera pas la seule compétition. Il y aura aussi chez les dames des compétitrices à suivre : l’Américaine Jessica Pegula. Chez les Françaises, hélas, tout le monde a été sorti. Idem chez les hommes d’ailleurs. Cela faisait longtemps que l’on n’avait plus de champion ou de championne dans la dernière semaine du tournoi. C’est une contre-performance pour le tennis français.

Quand a lieu le tournoi de Roland-Garros ?

Les Internationaux de France de tennis 2023 se déroulent du 22 mai au 11 juin en France au stade Stade Roland-Garros, près de la porte d’Auteuil.

Quelles sont les dates de la compétition ?

Les qualifications se déroulent du 22 au 26 mai.

La phase finale s’étale du 28 mai au 11 juin.

Les trois premiers tours sont prévus du 28 mai au 3 juin.

Le tableau final débutera le 4 juin avec les huitièmes de finale.

Les quarts de finale se joueront à partir du 5 ou 6 juin (en fonction de la catégorie).

Les demi-finales doivent s’étaler du 7 au 9 juin.

Quand a lieu la finale de Roland-Garros 2023 ?

Sur le court Philippe-Chatrier

La finale Dames en simple a lieu le 10 juin ;

La finale Messieurs en simple se tient le 10 juin ;

La finale Messieurs en double a lieu le 11 juin ;

La finale Dames en double est fixée au 11 juin ;

