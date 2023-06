Après les conférences de Sony et du Summer Game Fest, c’est au tour de Microsoft de faire le show. Son événement Xbox Games Showcase, crucial après une année 2022 compliquée, est diffusé ce dimanche 11 juin 2023 au soir.

La finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan a livré son verdict, 24 heures plus tôt. On connait aussi le vainqueur de l’édition 2023 de Roland-Garros. Le GP de MotoGP, organisé en Italie, est terminé depuis plusieurs heures. Ce dimanche soir, le 11 juin 2023, il n’y a donc plus qu’une chose à faire : se poser devant le Xbox Games Showcase de Microsoft, diffusé quelques jours après la conférence d’ouverture du Summer Game Fest.

Comment suivre le Xbox Games Showcase de Microsoft ?

Microsoft pense à notre nuit du dimanche à lundi. Le Xbox Games Showcase débutera à 19h, heure française, soit à l’heure de l’apéro. La soirée pourra se prolonger avec le Starfield Direct, une présentation exclusivement dédiée au futur gros jeu de Bethesda.

Quand ? Le dimanche 11 juin 2023 à partir de 19h, heure française ;

Le dimanche 11 juin 2023 à partir de 19h, heure française ; Où ? Ici, sur la chaîne Twitch Xbox ou la chaîne YouTube Xbox ;

Ici, sur la chaîne Twitch Xbox ou la chaîne YouTube Xbox ; Quoi ? Une présentation des gros jeux à venir sur Xbox Series S, Xbox Series X et dans le Xbox Game Pass.

À noter que la qualité de diffusion variera d’une plateforme à l’autre : 4K/60 fps sur YouTube, 1080p/60 fps sur Twitch.

Xbox Games Showcase 2023. // Source : Microsoft

Microsoft n’a pas le choix : il faut répondre présent

« Ce double événement spécial vous permettra d’en apprendre plus sur les jeux à venir des Xbox Game Studios et de nos incroyables partenaires, mais aussi de plonger en profondeur dans Starfield, le très attendu titre de Bethesda Game Studios », nous promet Microsoft. C’est peu dire que la firme de Redmond joue très, très gros dimanche soir. Après une année 2022 pauvre en matière d’exclusivités, après un premier semestre 2023 marqué par l’échec Redfall et des ventes de consoles Xbox en berne, Microsoft doit absolument se racheter. La multinationale est condamnée à l’excellence pour ce Xbox Games Showcase, où elle se doit de rassurer sur l’avenir à court terme de la marque.

Heureusement, Microsoft a des cartouches intéressantes à mettre en avant. Outre son service Xbox Game Pass qui constitue sa principale force, des jeux comme le futur Forza Motorsport, Starfield (bien sûr) ou encore Senua’s Saga: Hellblade II constituent de belles vitrines pour les consoles Xbox. À cela s’ajoutent tous ces titres annoncés depuis très longtemps, et que l’on n’a plus jamais vus depuis. D’ailleurs, le reboot de Fable pourrait se remontrer à l’occasion de cet Xbox Games Showcase. Ce titre, à lui seul, peut faire une sacrée différence dans l’esprit des joueuses et des joueurs.

On espère aussi des surprises, comme ce fut le cas en début d’année quand Microsoft a annoncé et commercialisé tout de suite le très sympathique Hi-Fi Rush. La multinationale dispose aujourd’hui d’une constellation de studios susceptibles d’alimenter régulièrement son catalogue. Il est plus que temps de voir la promesse d’une marque Xbox dominante sur sa ligne éditoriale devenir une réalité. Surtout que Sony s’est montré très timide lors de son dernier PlayStation Showcase, à peine sauvé par Marvel’s Spider-Man 2.

Forza Motorsport. // Source : Capture d’écran YouTube

Ce qu’on est sûr de voir : Starfield, Forza Motorsport et des jeux pour le Xbox Game Pass.

: Starfield, Forza Motorsport et des jeux pour le Xbox Game Pass. Ce qu’on aimerait bien voir : le shadowdrop d’un jeu qu’on ne connaissait pas.

: le shadowdrop d’un jeu qu’on ne connaissait pas. Ce qu’on aimerait bien voir, mais qui n’arrivera jamais : GTA VI annoncée comme une exclusivité Xbox, avec le rachat de Rockstar Games en prime.

