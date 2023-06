Des Japonais ont rejoint Amazon, dans le but de subtiliser des copies du jeu The Legend Of Zelda : Tears of the Kingdom avant sa sortie officielle. Un plan minutieusement préparé.

La sortie de The Legend Of Zelda : Tears of the Kingdom est sans aucun doute l’un des évènements les plus marquants de l’année 2023. Moins d’un mois après sa sortie, le jeu totalise plus de 10 millions d’exemplaires vendus à travers le monde et ravit les joueurs. Le succès est tel que certaines personnes sont prêtes à faire n’importe quoi pour obtenir ce jeu magistral.

C’est le cas de deux Japonais qui ont rejoint Amazon dans le but de dérober des exemplaires du dernier jeu Zelda. C’est un sous-traitant d’Amazon anonyme qui a révélé l’information au magazine japonais Shūkan Bunshun dans un article qui date du 26 mai 2023. En travaillant avec les deux hommes, le sous-traitant a remarqué leurs intentions. Le premier, un homme de 21 ans, a été embauché en tant que livreur quelques semaines avant la date de sortie mondiale du jeu (le 12 mai 2023). Il n’est pas resté longtemps, puisqu’il aurait cessé de travailler quelques jours avant la sortie de Tears of the Kingdom, période à laquelle l’entreprise avait probablement déjà reçu les exemplaires du jeu.

Peut-être que ce joueur voulait aussi torturer des korogus. // Source : Capture Twitter

Sa disparition soudaine a intrigué le sous-traitant anonyme, qui a contacté son domicile. Mais, ce n’est pas le jeune homme de 21 ans qui a répondu. C’est sa mère, qui a expliqué que son fils jouait à des jeux vidéos, dont le dernier Zelda. Or, le jeu n’était pas encore disponible sur le Nintendo eShop ou dans des boutiques physiques. Le sous-traitant a rapidement confronté l’ex-livreur. Sans surprise, celui-ci a avoué que son emploi chez Amazon n’était qu’un prétexte pour pouvoir subtiliser une copie du jeu dès son arrivée dans les entrepôts de la plateforme d’e-commerce.

Il n’est pas le seul dans cette situation. Un autre employé, âgé de 24 ans, a également rejoint Amazon dans les mêmes conditions. Il était plus intéressé par les produits dérivés liés à Zelda, comme les Amiibo ou des manettes Pro qui reprennent les couleurs de la licence de Nintendo. Dans son cas, il ne les a pas volés pour les utiliser, mais pour les revendre sur des sites tels que Mercari, une société d’e-commerce japonaise. La suite est prévisible : lui aussi a été licencié.

La folie Zelda au Japon

Si ce genre d’affaires peut faire sourire, elles témoignent également du véritable engouement autour des jeux Zelda au Japon. Dans ce pays où la pop culture est omniprésente, la licence The Legend Of Zelda est un véritable monument. La sortie d’un nouveau jeu suscite habituellement un énorme engouement. Sur les 10 millions d’exemplaires déjà vendus dans le monde, 2,24 millions viennent du Japon.

I want my Zeruda yasumi (“Zelda holidays”) pic.twitter.com/cekF7gIEZu — markwinap (@markwinap) May 19, 2023

Pour profiter au mieux des jeux Zelda, les Japonais ont même une tradition : les vacances Zelda. Si les Japonais sont connus pour travailler énormément et prendre peu de congés, la sortie d’un gros jeu vidéo incite régulièrement les salariés à prendre des vacances exceptionnelles. L’ampleur du phénomène est telle que certaines entreprises sont parfois obligées de fermer toute une journée, voire plusieurs jours. C’est le cas avec The Legend Of Zelda : Tears of the Kingdom : le jeu a poussé des milliers de Japonais à prendre des jours de congés pour en profiter dès sa sortie.

