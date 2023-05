Sauf lorsqu’il retire son casque, Pedro Pascal apparaît peu dans The Mandalorian pour incarner Din Djarin. On entend surtout sa voix. Dans une interview, l’acteur explique enfin plus concrètement qu’il n’est pas physiquement présent lors des tournages, dans l’armure.

Les fans de The Mandalorian l’ont remarqué : Din Djarin ne retire pas son casque durant la saison 3 de la série, diffusée sur Disney+ au printemps 2023. Et pour cause, Pedro Pascal, l’acteur du rôle titre, travaillait sur un autre projet : The Last of Us, l’adaptation du jeu vidéo, à succès, signée HBO.

Pedro Pascal ne pouvait pas être présent sur le plateau de la série Star Wars. C’est souvent le cas depuis les débuts : dans l’armure du Mandalorien, on trouve notamment Brendan Wayne — le plus souvent — et Lateef Crowder. Ces derniers ont d’ailleurs été crédités pour la première fois au générique de la saison 3. Et des déclarations de Pedro Pascal, dans une interview pour le Hollywood Reporter le 24 mai dernier, démontrent définitivement que l’acteur n’est pas la version « physique » du héros.

« Cela m’a donné l’opportunité de faire autre chose »

Durant l’interview, Pedro Pascal qu’il n’est pas tout le temps présent sur le plateau de la série, notamment car, après de premiers essayages, il ne parvenait pas réellement à endosser le costume pour jouer les scènes.

Din retire rarement son casque dans The Mandalorian. // Source : Disney+

« Il y a eu beaucoup d’expérimentations, en grande partie dans le costume, et franchement, mon corps n’était pas prêt à faire face à la tâche pendant les quatre mois que cela a duré. Mais j’étais dedans. J’y ai passé une bonne partie de mon temps, un temps infini », explique-t-il, en faisant comprendre que le costume n’était pas simple à porter physiquement parlant. « Mais maintenant, nous avons trouvé la solution, ce qui est super cool, et étonnamment, cela m’a donné l’opportunité de faire autre chose. »

La solution, de fait, est que le rôle physique soit joué par Brendan Wayne et Lateef Crowder, au sein de l’armure du Mandalorien. Pedro Pascal est présent lorsqu’il doit, bien évidemment, montrer sa tête. Ce qui reste relativement rare. Et il fait la voix lorsque le héros s’exprime (ce qui n’est pas si courant non plus puisque Din est plutôt un taiseux). Il n’en demeure pas moins, cela dit, que Pedro Pascal donne à son personnage toute sa personnalité — il livre une belle performance en tant que comédien voix-off et ses quelques apparitions sans casque rappellent combien il est un bon acteur. Il faut cependant saluer Brendan Wayne et Lateef Crowder qui assurent la personnalité physique de Din. Il explique d’ailleurs au Hollywood Reporter qu’en regardant la série, il se sent en osmose avec le comportement du personnage.

En tout cas, cette astuce a permis à Pedro Pascal de jouer Joel dans The Last of Us, et l’on ne peut qu’en être ravi.

