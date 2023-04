Netflix a commencé à mettre en place son interdiction de partage de mot de passe dans certains pays, afin de pousser les « squatteurs » à payer eux-mêmes un abonnement. Pour l’instant, la plateforme a surtout perdu des utilisateurs.

Un million d’Espagnols aurait arrêté d’utiliser Netflix depuis les trois derniers mois, a repéré le site Bloomberg dans une étude de marché menée par le groupe Kantar datant du mois d’avril 2023. La raison ? La plateforme de streaming par abonnement a commencé à mettre en place son système « anti-partage de comptes », sur lequel elle mise énormément pour renouer avec une croissance à deux chiffres en 2023.

Partir ou payer, il faut choisir

L’époque où Netflix affirmait publiquement que ses abonnés avaient le droit de partager leurs comptes, sans frais supplémentaire, est largement révolue. Depuis, la firme estime que pas moins de 100 millions de foyers ont accès à ses services sans payer, à cause de sa politique trop lâche de partage de mots de passe.

Ce manque à gagner semblait acceptable à une époque où la multinationale s’étendait rapidement à travers le globe. Cependant, depuis la reprise d’une vie « normale » après la période des confinements provoqués par la pandémie de covid, Netflix observe un ralentissement de la hausse de ses abonnés payants. Au Q2 2022, le géant du streaming a même perdu près d’un million d’abonnés.

Dont acte : 2023 sera sous le signe de la chasse au partage de comptes. Des mesures ont déjà été prises au Portugal, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Espagne. C’est dans ce dernier pays que l’étude de Kantar montre une chute du nombre d’utilisateurs de la plateforme au premier trimestre de 2023.

Netflix y a imposé la création de « sous-comptes » : les abonnés payants peuvent créer des comptes additionnels, mais il faut débourser une somme supplémentaire de 5,99 euros par mois. Les « squatteurs » ont ainsi trois choix :

Ne plus utiliser le compte de leur ami et laisser tomber Netflix

Ne plus utiliser le compte de leur ami et se créer un nouveau compte Netflix au prix fort (8,99 euros par mois minimum)

Rester sur le compte de leur ami, mais avec un sous-compte payant à 5,90 euros par mois

Netflix a anticipé cette chute

Visiblement, ils seraient un million à avoir choisir la première option et abandonner complètement le visionnage de contenus sur Netflix Espagne. La firme ne se montre toutefois pas surprise. Dans son rapport aux actionnaires du premier trimestre 2023, Netflix a clairement indiqué qu’il s’attendait à une « réaction d’annulation (…) ce qui a un impact sur la croissance des membres à court terme », mais une évolution positive.

« À mesure que les ’emprunteurs’ commencent à activer leurs propres comptes et que les membres existants ajoutent des comptes « membres supplémentaires », nous constatons une augmentation des acquisitions et des revenus. Par exemple, au Canada, qui, selon nous, est un indicateur fiable pour les États-Unis, notre base de membres payants est maintenant plus importante qu’avant le lancement du partage payant et la croissance des revenus s’est accélérée et croît maintenant plus rapidement qu’aux États-Unis », peut-on lire.

