Une fuite de fichiers obtenus par plusieurs médias allemands révèle une entreprise de désinformation russe, soutenue par le Kremlin. On y découvre des bibliothèques de montage destinés à être partagés sur les réseaux sociaux.

Une vaste base de données, contenant les coulisses d’une usine de propagande du Kremlin, a fini entre les mains de plusieurs médias allemands et estoniens.

Les médias allemands Süddeutsche Zeitung, NDR et WDR et le média estonien Delfi ont publié chacun un article le 16 septembre avec les fichiers de la « Social Design Agency » aussi nommé « ASP », une organisation sanctionnée par l’UE et les États-Unis pour ses opérations de propagande. Cette agence est dirigée par le politicien russe Ilya Gambashidze, chargé de mener des campagnes d’influence du Kremlin.

Début septembre, certains documents (PDF) issus de cette fuite ont été publiés par les forces de l’ordre américaines après une demande de saisie des domaines des sites de l’ASP. On y découvre une véritable entreprise de désinformation, avec des bibliothèques de « mème » de désinformation catégoriséw par pays, des fichiers Excel pour la diffusion de ces images ou encore, des revues d’employés.

Des mèmes produits par une agence russe. // Source : SZ, NDR, WDR, Delfi

L’un des documents les plus significatifs est un mème se moquant du président ukrainien Volodymyr Zelensky partagé sur les réseaux sociaux par le milliardaire et propriété de X (ex-Twitter), Elon Musk. Ce montage aurait été réalisé par Sofia Zakharova, une employée du département des technologies et des communications de l’administration Poutine, comme le signalent les documents mis en ligne. Une série de consignes note « le mème de Musk réalisé par Sofia » et recommande d’autres « fake » sur la situation en Ukraine.

À gauche le montage partage par Elon Musk et à droite le dossier qui précise (surligné) : « mème musk // Source : SZ, NDR, WDR, Delfi

Des images partagées au moment des élections

De nombreux documents font référence à des plans de campagne d’influence de la politique française. Dans un dossier, de nombreux mèmes sont réalisés pour être partagé par la population. « Le succès global de la droite aux élections européennes est aujourd’hui perçu dans le monde entier comme le succès de la politique étrangère russe et, plus encore, comme le succès de la propagande russe » indique l’un des documents.

L’Allemagne est également ciblée avec plusieurs projets cités dans les documents. Voici quelques-unes des « créations » proposées dans le même tableau :

« penser à une organisation fictive » qui demanderait aux Allemands de payer pour les crimes d’Hitler ;

créer une fausse information selon lequel les Ukrainiens deviennent un groupe terroriste

créer une fausse info « Des adolescents ukrainiens ont violé Marta Mengel, 12 ans, à Rostock (une ville d’Allemagne – ndlr) ».

Ces sujets sont envoyés à une équipe de « créatifs », comme on pourrait en trouver dans une agence de pub. Sauf que cette fois, les slogans sont remplacés par des messages de propagande.

