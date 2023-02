À cause de la nouvelle méthode de Netflix pour empêcher le partage d’identifiants, votre compte risque d’être inaccessible si vous l’utilisez en dehors de chez vous, sur un autre appareil. Rassurez-vous, la démarche de validation ne sera pas très compliquée.

C’est le branle-bas de combat chez les utilisateurs et utilisatrices de Netflix : la plateforme de SVOD vient d’expliquer, ce 31 janvier, comment elle allait empêcher le partage de comptes.

Cela fait des mois que Netflix prévient qu’il ne sera bientôt plus possible d’utiliser le compte d’un proche sans payer — il faudra ajouter un « sous-compte » payant ou prendre un nouveau compte à part. En plus de cette nouvelle règle, la plateforme doit désormais avoir les moyens de contrôler qu’elle est bien suivie.

C’est pour cela qu’avant la fin du premier trimestre de 2023, les internautes seront identifiés selon leur adresse IP, l’identifiant de l’appareil et l’activité de leur compte. Si quelqu’un se connecte à votre compte depuis une autre adresse IP, il sera alors signalé comme « en dehors » de votre foyer, et devra prouver qu’il a bien le droit d’utiliser vos identifiants.

Mais quid des propriétaires de comptes Netflix qui vadrouillent régulièrement ? Il y a fort à parier que si vous regardez tous les jours Netflix dans le métro avec le même smartphone, la plateforme ne vous embêtera pas. Mais si vous partez en voyage pendant quelque temps ?

Mon compte Netflix devient-il inaccessible si je pars en voyage ?

« Si vous vivez hors de votre foyer Netflix pendant un certain temps, vous serez peut-être invité de temps en temps à vérifier votre appareil », explique le site officiel.

Rassurez-vous, l’avertissement n’est pas aussi inquiétant qu’il en a l’air. Dans le pire des cas, vous risquez de devoir effectuer quelques manœuvres qui s’apparentent à une double authentification classique.

L’app Netflix vous demande un code à 4 chiffres ;

La plateforme vous envoie un mail ou un SMS avec le code en question ;

Vous avez 15 minutes pour le rentrer dans l’app.

Et c’est tout bon !

Pour celles et ceux qui ont déjà dû se connecter à des comptes Gmail partagés ou d’autres plateformes, cette démarche n’est pas si complexe. On peut d’ailleurs extrapoler la situation du voyage à d’autres circonstances : imaginez un enfant dont les parents seraient divorcés. Il voudrait probablement continuer d’utiliser un même compte, d’un foyer à l’autre.

Netflix précise que « la vérification de l’appareil peut être exigée périodiquement », ce qui montre bien que les règles seront souples, et la vérification pas si complexe. Le seul élément à prendre en compte, dans le cas d’un partage autorisé de compte, est la fenêtre de 15 minutes : la personne qui reçoit le code à 4 chiffres devra le transmettre dans un temps restreint.

