[Deal du Jour] Il n’y a pas que Dragon Quest et Final Fantasy dans le monde des longues sagas de JRPG. Tales of Arise est le dernier épisode de la franchise de Bandai Namco. Sorti à la fin de l’année 2021, il tente de réunir les nouveaux venus, ainsi que les joueuses et les joueurs de la première heure.

C’est quoi, la promotion sur ce jeu ?

Tales of Arise est sorti en 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series, au prix de 69,99 €. Depuis sa sortie, son prix a bien baissé et il est régulièrement trouvable autour de 35 €. La version dématérialisée pour PS4 et PS5 est en ce moment disponible sur le PlayStation Store au prix de 19,59 €.

C’est quoi, Tales of Arise ?

Bien qu’il soit à cheval entre deux générations de consoles, Tales of Arise est, à sa sortie, le premier gros JRPG de la PlayStation 5. Pour cette renaissance de la saga, le dernier-né des jeux Tales of change la recette qui a fait le succès de la licence, tout en conservant les acquis. La franchise doit sa popularité en Occident avec l’épisode culte Tales of Symphonia, sortie sur Gamecube en 2003 (et depuis sur la Switch en 2023). Tales of Arise est une invitation pour les nouveaux venus, ainsi que pour les plus nostalgiques. Visuellement, le jeu adopte une nouvelle direction artistique, plus en adéquation avec les attentes des joueuses et des joueurs d’aujourd’hui, ainsi qu’un gameplay revu et corrigé.

Depuis 300 ans, la planète Dhana est asservie par la planète Rena, et ses habitants sont réduits en esclavage par les Réniens. Vous incarnez Alphen, un personnage amnésique et insensible à la douleur. Ce dernier fait un jour la rencontre de Shionne, une rénienne qu’il ne peut toucher, sous peine de ressentir une douleur extrême. Bien qu’étant rénienne, son but est de libérer la planète de Rena, à vos côtés. Le scénario, à l’apparence classique, se révèle moins simple et manichéen qu’il n’y paraît au fur et à mesure de l’aventure. L’histoire se teinte en effet de nuances, tandis que l’univers et ses personnages gagnent en complexité. Le tout est bien amené, grâce à de nombreuses interactions entre les membres de votre équipe. JRPG oblige, afin de donner de la substance à l’histoire, le jeu est rempli de dialogues, à l’instar d’un Persona 5 par exemple. Ce n’est pas un défaut en soi, mais c’est important de le savoir, avant de se jeter dans l’aventure.

Les combats sont dynamiques et en mettent plein les yeux // Source : Bandai Namco

Est-ce que le jeu vaut le coup à ce prix ?

C’est une très bonne affaire si vous êtes à la recherche d’un très bon JRPG. Visuellement, Bandai Namco opte pour un rendu cel-shading du plus bel effet, coloré et riche en détails. La modélisation des personnages épouse le style anime réussi, tandis que le moteur de jeu offre des décors magnifiques, autant qu’ils sont agréables à parcourir. Durant les phases d’exploration comme en combat, Tales of Arise est techniquement superbe, en dehors de la présence de clipping sur certains décors chargés. Sur PlayStation 5 le jeu arrive à tenir les 60 images par seconde, peu importe l’action à l’écran. Sur PS4, le jeu parvient à maintenir à bon framerate et l’expérience reste très plaisante.

Élément le plus important du jeu, le système de combat est fidèle à la série. Les combats, à base d’attaques simples et de combos sont dynamiques et le rythme effréné rend le tout plaisant à jouer. Ennemis et alliés sont tous à l’écran et, en dehors de certains boss, le tout reste lisible. Les nombreuses possibilités offertes par le gameplay permettent au jeu de ne jamais perdre de son intensité, et vous laissent la liberté d’engager vos combats comme bon vous semble. Une liberté dans l’action, que vient compléter un système de stratégies bien exécuté qui vous permet d’avoir la main sur les actions de vos alliés. En dehors d’une durée de vie un peu limitée, comptez un peu moins de 40 h pour finir l’aventure principale, Tales of Arise est un jeu à faire, surtout si vous êtes adepte des JRPG.

